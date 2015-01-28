背景资料：中国政府2015年经济及主要改革政策一览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月28日 - 以下为中国政府2015年推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：
**扩投资**
--发改委1月27日公布两项总计投资逾300亿元人民币的获批公路工程。
--发改委1月26日批复云南香格里拉至丽江公路等两项公路建设和一项航道建设工程，合计总投资268.05亿元人民币。
--发改委1月16日批复新建弥勒至蒙自铁路以及济南市城市轨道交通项目，两项目合计投资531亿元人民币。
--国务院1月14日常务会议决定设立总规模400亿元人民币的国家新兴产业创业投资引导基金重点支持处于“蹒跚”起步阶段的创新型企业。
**金融**
--中国人民银行称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控 。
**财税**
*--中国财政部1月27日发布通知，自2015年2月1日起对电池、涂料征收消费税，并在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。
--中国继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦中国连续第三个月提高成品油消费税 。
--中国财政部和国家税务总局发布通知，自2015年1月1日起，对部分文化服务出口、现行养老机构提供的养老服务免征营业税，旨在支持对外文化贸易，加快发展养老服务业 。
--中国财政部通知称，自今年1月1日起，针对铜条、杆及型材出口开始实施9%的出口退税率，同时将铜箔的出口退税率自13%提高至17% 。
--为进一步减轻小微企业负担，中国从今年1月1日起对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费，另外还将取消或暂停征收12项中央级设立的行政事业性收费 。
**改革**
--中国国务院1月14日发布关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定，明确实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。
--国务院1月7日常务会议称，将着力规范和改进行政审批行为，治理“审批难”，按照依法行政、公开公正、便民高效、严格问责的原则。
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注：*代表新增。（完） (发稿 沈燕/侯向明; 审校 杨淑祯/黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号