中国公开市场：一级交易商今日仍可继续上报28天逆回购需求--业内人士

路透上海1月28日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，其中本周新增的28天期逆回购仍在列；具体包括14天、28天期正回购，14天和28天逆回购以及三个月央票。

央行公开市场周二进行600亿元人民币的逆回购操作，七天及28天期各半，中标利率分别为3.85%及4.80%。市场人士认为，近期人民币贬值压力叠加春节因素逐渐临近，资金面临一定考验，增加央行延长逆回购操作期限必要性；而七天及28天期逆回购价格高于市场预期，也意味着央行随行就市，暂时并不愿意释放过多的价格宽松信号。

据路透统计，本周公开市场500亿元逆回购将于周四到期，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

**央行公开市场相关报导