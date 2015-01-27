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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 15:57 BJT

国际油市：油价在强势美元压制下回吐升幅，OPEC利多言论未见效

0700GMT，布兰特原油 下跌0.20美元，报每桶47.96美元，稍早曾升至48.38美元。布兰特原油周一结算价跌1.3%。

美国原油 下跌0.17美元，报44.98美元。周一盘中低见44.35美元，逼近近六年低点。

油价在美元指数 走强后转跌。

布兰特原油价格和未平仓合约相关图表：

link.reuters.com/das83w

周二稍晚交易量料受限，因暴风雪料干扰纽约运输交通。

1月20日止当周，洲际交易所(ICE)布兰特原油未平仓合约达169万口，为2011年开始统计该数据以来最高。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/张若琪 审校 张涛/艾茂林)
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