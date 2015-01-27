国际油市：油价在强势美元压制下回吐升幅，OPEC利多言论未见效

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
0700GMT，布兰特原油 下跌0.20美元，报每桶47.96美元，稍早曾升至48.38美元。布兰特原油周一结算价跌1.3%。
美国原油 下跌0.17美元，报44.98美元。周一盘中低见44.35美元，逼近近六年低点。
油价在美元指数 走强后转跌。
布兰特原油价格和未平仓合约相关图表：
周二稍晚交易量料受限，因暴风雪料干扰纽约运输交通。
1月20日止当周，洲际交易所(ICE)布兰特原油未平仓合约达169万口，为2011年开始统计该数据以来最高。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/张若琪 审校 张涛/艾茂林)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年