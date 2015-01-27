人民币衍生品：多数期限美元掉期升水回落，主因人民币贬值预期减弱

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透北京1月27日 - 中国美元/人民币掉期市场 周二多数期限品种美元升水下降，受美元/离岸人民币掉期 全线回落牵引。交易员称，背后的原因主要体现在两方面，一是今日即期市场人民币走升且贬值预期减弱，带动美元兑人民币远期升水点下降；二是央行逆回购释放本币流动性，但由于逆回购利率偏高，所以影响有限。
他们并指出，鉴于美元/离岸人民币掉期升水仍高于境内，再考虑到春节因素或令本币资金面趋紧，未来掉期美元升水可能重拾升势。
“其实最主要就是人民币升值，以及CNH那边SWP下跌，带动境内SWP远期价格下跌，从而整体带动SWP曲线下移。”一城商行交易员表示。
欧版QE推出叠加希腊大选，令前几日美元快速升值与人民币贬值预期升温。由于外汇占款增速已趋势性放缓，若央行出手干预缓解人民币跌势，将会进一步抽离本币流动性，这增加了央行公开市场操作释放人民币的必要性。不过交易员指出，假如央行处理不当，春节前本币资金面迎来一波攀紧，则掉期美元升水还是会扬升。
另一股份行交易员表示，今日央行逆回购操作对境内美元拆借利率几乎没什么影响，美元拆借利率很低且较前期变化不大。从货币中介的报价来看，隔夜品种仅报0.1%左右。但从境内的拆借市场看，理论上央行逆回购操作会增加人民币流动性，如果人民币是宽松的，则美元流动性也会随之宽松。
“因为如果人民币宽松美元紧张，我们可以通过掉期锁定成本，把它掉成美元来使用；相反也是一样，如果美元特别宽松，人民币特别紧张的时候，也有好多银行是通过掉期这种方式，把美元掉成人民币来使用。就是这两个市场在一定程度上是可以相通的。”她说。
继上周公开市场重启七天逆回购以来，央行时隔两年再次祭出28天期限品种。央行今日公开市场共进行600亿元人民币的逆回购操作，七天及28天期各半，中标利率分别为3.85%及4.80%。虽操作总量较上周略增，但偏高价格或意味着宽松力度暂有限。
周二，一周期掉期美元升水 收于47.5个点子，一年期掉期美元升水 成交于1,890个点子，分别较周一回落1.04%和1.82%。两年期掉期美元升水 则创出历史新高3,450。
中国银行间市场周二主要回购利率虽继续小幅下行，但资金面呈紧平衡局面，七天以内的资金需求较旺，跨春节假期的需求亦在。尽管公开市场同时进行了七天和28天期逆回购，但操作规模尚有限，面对节前不断升温的备付需求，放水力度有待进一步提升。
即期汇率方面，人民币兑美元 周二随中间价收升，午后中资大行大额结汇助推。尽管盘中一度距跌停位仅不到60点，但交易员称，经历前两日近450点暴跌之后，人民币贬值压力有所缓解；目前交易情绪趋于谨慎，市场并静待今日稍晚召开的美联储货币政策会议。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5