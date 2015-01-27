人民币衍生品：多数期限美元掉期升水回落，主因人民币贬值预期减弱

路透北京1月27日 - 中国美元/人民币掉期市场 周二多数期限品种美元升水下降，受美元/离岸人民币掉期 全线回落牵引。交易员称，背后的原因主要体现在两方面，一是今日即期市场人民币走升且贬值预期减弱，带动美元兑人民币远期升水点下降；二是央行逆回购释放本币流动性，但由于逆回购利率偏高，所以影响有限。

他们并指出，鉴于美元/离岸人民币掉期升水仍高于境内，再考虑到春节因素或令本币资金面趋紧，未来掉期美元升水可能重拾升势。

“其实最主要就是人民币升值，以及CNH那边SWP下跌，带动境内SWP远期价格下跌，从而整体带动SWP曲线下移。”一城商行交易员表示。

欧版QE推出叠加希腊大选，令前几日美元快速升值与人民币贬值预期升温。由于外汇占款增速已趋势性放缓，若央行出手干预缓解人民币跌势，将会进一步抽离本币流动性，这增加了央行公开市场操作释放人民币的必要性。不过交易员指出，假如央行处理不当，春节前本币资金面迎来一波攀紧，则掉期美元升水还是会扬升。

另一股份行交易员表示，今日央行逆回购操作对境内美元拆借利率几乎没什么影响，美元拆借利率很低且较前期变化不大。从货币中介的报价来看，隔夜品种仅报0.1%左右。但从境内的拆借市场看，理论上央行逆回购操作会增加人民币流动性，如果人民币是宽松的，则美元流动性也会随之宽松。

“因为如果人民币宽松美元紧张，我们可以通过掉期锁定成本，把它掉成美元来使用；相反也是一样，如果美元特别宽松，人民币特别紧张的时候，也有好多银行是通过掉期这种方式，把美元掉成人民币来使用。就是这两个市场在一定程度上是可以相通的。”她说。

继上周公开市场重启七天逆回购以来，央行时隔两年再次祭出28天期限品种。央行今日公开市场共进行600亿元人民币的逆回购操作，七天及28天期各半，中标利率分别为3.85%及4.80%。虽操作总量较上周略增，但偏高价格或意味着宽松力度暂有限。

周二，一周期掉期美元升水 收于47.5个点子，一年期掉期美元升水 成交于1,890个点子，分别较周一回落1.04%和1.82%。两年期掉期美元升水 则创出历史新高3,450。

中国银行间市场周二主要回购利率虽继续小幅下行，但资金面呈紧平衡局面，七天以内的资金需求较旺，跨春节假期的需求亦在。尽管公开市场同时进行了七天和28天期逆回购，但操作规模尚有限，面对节前不断升温的备付需求，放水力度有待进一步提升。