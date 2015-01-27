《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月27日

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透香港1月27日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:06时,1港元=0.80578人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 9.50 6.46 1.83 南玻 8.92 5.68 1.95 深康佳 7.60 3.67 2.57 ST中华 8.24 3.83 2.67 ST中冠 28.01 12.04 2.89 深深宝 8.40 6.87 1.52 深华发 8.03 3.80 2.62 深赤湾 20.28 15.16 1.66 招商地产 25.79 20.32 1.58 特力 11.07 6.92 1.99 飞亚达 12.07 7.64 1.96 一致药业 50.70 37.59 1.67 深深房 6.55 3.74 2.17 ST盛润 9.48 6.41 1.84 深南电 9.02 4.38 2.56 深纺织 11.00 6.35 2.15 方大集团 9.78 4.77 2.54 深国商 14.19 8.04 2.19 深赛格 8.12 3.94 2.56 宝石 7.67 6.12 1.56 小天鹅 16.36 14.35 1.41 粤高速 4.90 3.47 1.75 晨鸣纸业 7.04 4.45 1.96 ST珠江 7.53 5.11 1.83 美菱电器 6.46 5.17 1.55 大冷股份 12.72 7.37 2.14 粤电力 7.37 5.94 1.54 佛山照明 11.21 6.91 2.01 江铃汽车 38.55 35.46 1.35 沙隆达 14.06 9.11 1.92 苏常柴 8.67 5.02 2.14 威孚高科 30.97 29.40 1.31 古井贡酒 32.50 23.25 1.73 ST东海 7.71 6.64 1.44 长安汽车 20.16 19.21 1.30 京东方 3.20 2.47 1.61 鲁泰 12.05 10.34 1.45 本钢板材 5.42 2.93 2.30 张裕 34.64 26.04 1.65 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5