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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 16:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶扬升1.8%，上海橡胶合约和日股走强提供助力

“TOCOM期胶受沪胶上涨的扶助，”东京一经纪商称。“看来似乎有些中国宏观基金的资金正流入沪胶。”

TOCOM新指标合约7月期胶 <0#2JRU:>较开盘价上涨3.5日圆，收报每公斤201日圆。盘中触及日高202.2日圆，为1月14日以来最高水准。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨295元人民币，收报每吨13,320元，稍早一度涨逾3%。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤139.40美分，跌0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/张若琪 审校 艾茂林/王兴亚)
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