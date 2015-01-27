《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月27日

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透香港1月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:08时，1 港元=0.80571人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为29.27%，高于上交易日收盘的28.96%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.78 5.73 1.04 建设银行 6.02 6.29 1.19 中国银行 4.63 4.44 1.29 农业银行 3.62 3.85 1.17 招商银行 14.71 17.94 1.02 中信银行 7.06 5.84 1.50 交通银行 6.53 6.77 1.20 民生银行 10.19 10.08 1.25 中国人寿 40.63 31.90 1.58 中国平安 73.96 85.80 1.07 中国太保 36.33 39.45 1.14 中信证券 28.05 24.95 1.40 新华人寿 52.64 44.65 1.46 海通证券 21.10 17.10 1.53 华能国际 8.36 11.10 0.93 大唐发电 5.87 4.00 1.82 华电国际 6.16 6.69 1.14 中煤能源 6.57 4.31 1.89 中国神华 19.79 21.20 1.16 中国石油 12.61 8.70 1.80 兖州煤业 14.20 6.33 2.78 中国石化 6.48 6.21 1.30 上海石化 4.16 2.24 2.30 中海油服 19.44 13.26 1.82 仪征化纤 5.97 2.41 3.07 中国铝业 5.86 3.74 1.94 江西铜业 18.34 12.76 1.78 洛阳钼业 11.72 5.11 2.85 紫金矿业 3.79 2.50 1.88 马钢股份 3.61 2.11 2.12 鞍钢股份 5.53 5.71 1.20 重庆钢铁 3.28 1.58 2.58 海螺水泥 20.68 26.75 0.96 洛阳玻璃 10.24 3.50 3.63 京城机电 7.37 3.22 2.84 中联重科 6.35 4.94 1.60 金隅股份 10.05 6.85 1.82 中国国航 8.27 7.16 1.43 东方航空 5.44 3.83 1.76 南方航空 5.27 4.02 1.63 中国远洋 6.74 3.95 2.12 中海集运 4.55 2.40 2.35 中集集团 20.00 14.88 1.67 中海发展 8.33 5.91 1.75 宁沪高速 7.26 9.87 0.91 深高速 8.54 5.67 1.87 成渝高速 5.05 3.15 1.99 皖通高速 6.09 5.55 1.36 广深铁路 4.38 3.93 1.38 中国南车 14.04 9.87 1.77 中国交建 13.48 8.94 1.87 中国铁建 14.57 9.47 1.91 中国中铁 8.71 6.06 1.78 长城汽车 46.13 44.80 1.28 比亚迪 40.00 29.20 1.70 广汽集团 8.55 7.33 1.45 青岛啤酒 42.41 52.95 0.99 白云山 30.82 27.40 1.40 新华制药 8.49 3.66 2.88 海信科龙 9.09 6.08 1.86 南京熊猫 12.15 6.12 2.46 晨鸣纸业 7.04 3.83 2.28 上海医药 17.32 16.98 1.27 中兴通讯 20.09 17.14 1.45 东方电气 23.39 15.96 1.82 潍柴动力 27.36 32.00 1.06 东北电气 5.05 1.87 3.35 广船国际 42.75 23.80 2.23 经纬纺机 19.50 9.79 2.47 昆明机床 7.58 3.36 2.80 一拖股份 14.49 5.69 3.16 北辰实业 4.33 2.48 2.17 创业环保 11.28 5.12 2.73 中国中冶 4.40 2.43 2.25 金风科技 15.56 12.84 1.50 丽珠 50.00 44.90 1.38 万科 13.18 17.40 0.94 中国北车 14.49 10.38 1.73 郑煤机 7.23 4.62 1.94 大连港 5.59 2.75 2.52 山东墨龙 9.53 3.05 3.88 浙江世宝 26.79 7.50 4.43 复星医药 22.89 28.50 1.00 光大银行 4.30 4.35 1.23 东江环保 37.21 26.30 1.76 上海电气 11.01 4.90 2.79 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 .SSCN 中国已公布新股发行上市日程表 ISU/CN 香港股市报导 .HKCN 中国待发行新股一览表 CN/IPOCN 美国股市报导 .NCN 中国新股申购资金情况一览表 MMT/ISUCN 台湾股市报导 .TWCN 香港股市拟发行新股一览表 HK/IPOCN 中国新闻 CN-CMN 香港已公布新股发行上市日程表 HK/IPOCN 香港新闻 HK-CMN 中国新股新闻 CN-IPO-CMN 台湾新闻 TW-CMN 香港新股新闻 HK-IPO-CMN 中国股市观察 CN-HOT-CMN 中国个股业绩 CN-RES-CMN 香港股市观察 HK-HOT-CMN 报摘 PRESS-CMN 中国融资融券 .SSCN
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5