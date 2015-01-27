中国金融：财政部准许金融企业税前扣除贷款损失准备金

路透北京1月27日 - 中国财政部周二发布通知，准许金融企业在缴纳当年企业所得税前扣除贷款损失准备金，商业银行委托贷款不得提取贷款损失准备金在税前扣除。

财政部通知指出，准许金融企业税前扣除的贷款损失准备金额度为，本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额的百分之一，减去截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额。

“金融企业的委托贷款、代理贷款等不承担风险和损失的资产，不得提取贷款损失准备金在税前扣除。”通知表示。

中国银监会此前表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。

财政部周二公布的另一份通知指出，准许金融企业税前扣除涉农贷款和中小企业贷款 损失准备金，计算方法为关注类贷款，计提比例为2%；次级类贷款，计提比例为25%；可疑类贷款，计提比例为50%；损失类贷款，计提比例为100%。

中国银监会上周公布，截止2014年12月末，银行业金融机构不良贷款率为1.64%；商业银行不良贷款率为1.29%，环比三季度上升13个基点。

根据中国央行制定的贷款损失准备计提指引，商业银行一般贷款损失准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％；对于关注类贷款，计提比例为2％；对于次级类贷款，计提比例为25％；对于可疑类贷款，计提比例为50％；对于损失类贷款，计提比例为100％。（完）

欲参看更多细节，请点选中国财政部网站(www.mof.gov.cn/index.htm) (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)