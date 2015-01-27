中国金融：财政部准许金融企业税前扣除贷款损失准备金

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透北京1月27日 - 中国财政部周二发布通知，准许金融企业在缴纳当年企业所得税前扣除贷款损失准备金，商业银行委托贷款不得提取贷款损失准备金在税前扣除。
财政部通知指出，准许金融企业税前扣除的贷款损失准备金额度为，本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额的百分之一，减去截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额。
“金融企业的委托贷款、代理贷款等不承担风险和损失的资产，不得提取贷款损失准备金在税前扣除。”通知表示。
中国银监会此前表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。
财政部周二公布的另一份通知指出，准许金融企业税前扣除涉农贷款和中小企业贷款 损失准备金，计算方法为关注类贷款，计提比例为2%；次级类贷款，计提比例为25%；可疑类贷款，计提比例为50%；损失类贷款，计提比例为100%。
中国银监会上周公布，截止2014年12月末，银行业金融机构不良贷款率为1.64%；商业银行不良贷款率为1.29%，环比三季度上升13个基点。
根据中国央行制定的贷款损失准备计提指引，商业银行一般贷款损失准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％；对于关注类贷款，计提比例为2％；对于次级类贷款，计提比例为25％；对于可疑类贷款，计提比例为50％；对于损失类贷款，计提比例为100％。（完）
欲参看更多细节，请点选中国财政部网站(www.mof.gov.cn/index.htm) (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5