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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 16:20 BJT

互联网产业：黑客组织Lizard Squad宣称对Facebook等网站中断负责

据美洲、亚洲和欧洲的用户和网络监测网站反映，Facebook及其图片分享网站Instagram，还有其他一些受欢迎的社交网站从大约0600GMT时起便无法打开，这种情况持续了一个多小时。(完)

(编译 白云; 审校 高琦)
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