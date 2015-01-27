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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 16:27 BJT

全球金市：现货金走势迟滞困于五个月高点下方，因股市上扬

“短线来看，黄金可能继续整理年初稍早的涨势。”Steel表示。
    
    投资人将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，从中寻找升息
时间点的线索。
    
    一般预期美联储将承认全球前景的不确定性，并维持其对收紧政策保
持耐心的承诺。不过，外界仍预期美联储将于年中开始升息，暗示美元全
线将进一步上扬。美元走强将使金价受挫。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金
持仓量增0.24%至743.44吨。
    
    --------------------------0759GMT---------
                      价格     变动     涨跌%
    
    现货金          1279.9   -0.96    -0.07
    现货银           17.88    0.01     0.06
    现货铂金       1254.25    6.75     0.54
    现货钯金        775.75   -4.25    -0.54
    COMEX期金       1279.7     0.3     0.02
    COMEX期银       17.915  -0.068    -0.38
    汇率 
    欧元/美元       1.1247
    美元指数        94.866

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    
    

 (编译 蔡美珍/张若琪 审校 艾茂林/高琦)
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