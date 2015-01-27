全球金市：现货金走势迟滞困于五个月高点下方，因股市上扬

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
“短线来看，黄金可能继续整理年初稍早的涨势。”Steel表示。 投资人将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，从中寻找升息 时间点的线索。 一般预期美联储将承认全球前景的不确定性，并维持其对收紧政策保 持耐心的承诺。不过，外界仍预期美联储将于年中开始升息，暗示美元全 线将进一步上扬。美元走强将使金价受挫。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金 持仓量增0.24%至743.44吨。 --------------------------0759GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1279.9 -0.96 -0.07 现货银 17.88 0.01 0.06 现货铂金 1254.25 6.75 0.54 现货钯金 775.75 -4.25 -0.54 COMEX期金 1279.7 0.3 0.02 COMEX期银 17.915 -0.068 -0.38 汇率 欧元/美元 1.1247 美元指数 94.866 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/张若琪 审校 艾茂林/高琦)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5