更新版 1-台湾央行：日圆汇款明起纳外币结算平台，外币债DVP估7月上路

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
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路透台北1月27日 - 台湾中央银行周二表示，将自周三(28日)起将日圆汇款加入外币结算平台，且预计今年6月纳入欧元汇款，今年7月提供外币债、票券交易的DVP(款券同步交割)服务。
央行此举将更形完善及加速金融机构间资本市场及货币市场的外币运用效率，且在今年中境内及跨境欧元汇款纳入外币结算平台后，台湾市场交易量最大的前四大货币：美元、日圆、人民币及欧元全都可在外币结算平台即时总额清算(RTGS)，不必绕道境外，提高四种外币之间的交易及使用量能，促进效率及节省成本。
台湾央行副总裁杨金龙在记者会中指出，虽然澳币、英镑等外币在台湾的使用率也不低，但目前的外币结算平台〞规划进程只考虑这四个币别〞。
央行官员指出，日圆结算作业在28日加入外币结算平台后，初期先办理境内日圆汇款预计今年5月跨境日圆汇款亦可上线。
瑞穗银行 东亚区常务董事中野北斗则指出，瑞穗银行总行将对台湾参加行的日圆流动性全力支持。目前日圆汇款加入外币结算平台的首批参加银行共有39家。
去年6月时台湾央行宣布，外币结算平台中已遴选日本瑞穗银行台北分行为日圆清算银行。 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5