更新版 1-台湾央行：日圆汇款明起纳外币结算平台，外币债DVP估7月上路

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路透台北1月27日 - 台湾中央银行周二表示，将自周三(28日)起将日圆汇款加入外币结算平台，且预计今年6月纳入欧元汇款，今年7月提供外币债、票券交易的DVP(款券同步交割)服务。

央行此举将更形完善及加速金融机构间资本市场及货币市场的外币运用效率，且在今年中境内及跨境欧元汇款纳入外币结算平台后，台湾市场交易量最大的前四大货币：美元、日圆、人民币及欧元全都可在外币结算平台即时总额清算(RTGS)，不必绕道境外，提高四种外币之间的交易及使用量能，促进效率及节省成本。

台湾央行副总裁杨金龙在记者会中指出，虽然澳币、英镑等外币在台湾的使用率也不低，但目前的外币结算平台〞规划进程只考虑这四个币别〞。

央行官员指出，日圆结算作业在28日加入外币结算平台后，初期先办理境内日圆汇款预计今年5月跨境日圆汇款亦可上线。

瑞穗银行 东亚区常务董事中野北斗则指出，瑞穗银行总行将对台湾参加行的日圆流动性全力支持。目前日圆汇款加入外币结算平台的首批参加银行共有39家。