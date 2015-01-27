台湾债市：10年公债殖利率徘徊整数关口，美联储会议前难脱区间盘整

* 10年债殖利率微升到整数关口 * 观望美联储议息会议释出方向 * 明日103/13区间料在1.48-1.53% 路透台北1月27日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周二从区间低位微扬 。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率上日回升，带动台债区间偏弱盘整，今日103/ 13殖利率重回1.50%附近窄幅波动，后续仍待美联储议息会议释出进一步方向。 他们指出，由于短线台债主流券殖利率跌幅已深，在追价意愿欠佳情况下，五年券103/ 15及10年券103/13殖利率盘初暂随美债微弹至上日各自跌破的1%、1.50%整数关口左右徘徊 ，而美联储议息会议变数在即，台债暂难跳脱狭幅区间盘整格局。 “目前盘势进入休息状态，等待后续消息面厘清。”一位当地证券台债交易员说。 证券交易员也表示，欧版量化宽松(QE)效应已经趋缓，台债已大致去化QE的影响，目前 暂缺重要议题带动盘势发展，近期料台债筹码趁机整理换手，甚至有部分获利了结，短线台 债盘整交投气氛渐浓 。 交易员普遍预估，明日10年债103/13区间先看1.48-1.53%；五年债103/15 区间则暂看0.98-1.02%。 美国公债价格周一下滑，本周有900亿美元供应进场。纽约地区将有强暴风雪袭击，令 市场成交低迷。指标10年期美国公债 收益率持稳在1.82%附近，接近上周五收盘 水准。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +0.65 1.0050 1.0030-1.0150 24.0 10 103/13 +1.82 1.5030 1.4960-1.5030 171.5 至于台湾股市周二连七个交易日收涨，并创六个月收盘高位。分析师指出，短线台股维 持强势整理格局，盘势仍为多方掌控，只要指数持续在五日线9,425点上方，大盘仍有望缓 步垫高。 本周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 1/27(二)：欧洲经济暨财政事务理事会会议；美联储召开爲期两天的政策会议(共二日) ；英国第四季GDP初值；中国1-12月规模以上工业企业利润；美国12月耐久财(耐用品)订单 ；美国11月CaseShiller 20个城市经季调房价指数；美国1月Markit PMI初值；美国1月消费 者信心指数、12月新屋销售年率；德国12月实质零售销售(1月27-30日) 1/28(三)：泰国央行货币政策委员会会议；美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央 行利率决定；第19届全球金融峰会；德国2月Gfk消费者信心指数；日本12月零售销售；美国 12月建筑许可修正值； 1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定；德国1月失业率；欧元 区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工业生産初值； 1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值 ；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值； 30 103/16 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.5030 5 103/15 1.0050 3 104/1 没有成交 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)