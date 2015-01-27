《路透晚报》--1月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及一个月高位，因希腊大选未严重冲击到金融市场

日本股市周二升至一个月高点，因希腊大选结果没有像最初担忧的那样大幅扰乱欧洲金融市场，这让投资者松了一口气。日经指数上涨1.7%至17,768.30点，为12月末以来最高收盘位。东证股价指数亦上涨1.7%。

--中国股市：沪综指收跌终结连五日上涨，因经济下行忧虑施压

沪综指收跌。分析师指出，工业企业利润数据欠佳，市场对经济下行忧虑引发部分抛盘，蓝筹权重股领跌大盘，且沪综指在3,400点上方技术压力较大，大盘短线步入调整，但中小盘股票表现相对抗跌，尾市跌幅有所收窄，料后市调整幅度有限。沪综指收报3,352.96点，跌30.22点或0.89%；盘中最低曾挫跌近2.75%。

--香港股市：结束五日连涨而收低，因内地股市疲弱

香港股市结束五日连涨，受中国内地股市下滑的影响而收低。恒生指数收跌0.4%，至24,807.28点。恒生国企指数跌1.6%，至12,030.38点。

--汇市：欧元/美元升破1.13

欧元/美元从前一日触及的11年低点反弹，因投资者决定了结空头仓位获利。0844GMT，欧元/美元上涨0.66%报1.1311，欧元/日圆上扬0.38%报133.61，美元/日圆跌0.26%至118.14。

--国际油市：油价在强势美元压制下回吐升幅，OPEC利多言论未见效

油价回吐稍早的涨幅，因强势美元打压油价，抵消了石油输出国组织(OPEC)利多油价言论的影响。0852GMT，布兰特原油小涨0.03美元，报每桶48.20美元，稍早曾升至48.38美元。美国原油上涨0.14美元，报45.29美元。

--全球金市：现货金走势迟滞困于五个月高点下方，因股市上扬

现货金走势迟滞，努力收复先前两日跌幅，美元走坚及股市上扬，打压黄金的避险魅力，令金价守在五个月高点下方。0835GMT，现货金报每盎司1,279.80美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，希腊选举效应涨势消退

伦敦期铜走低，因疲弱基本面重新成为焦点。先前市场对于希腊大选结果的反应较预期平和，曾引发铜价一波涨势，但涨势也已消退。0850GMT，LME三个月期铜下跌0.04%，报每吨5,577.50美元。上海期交所主力4月期铜上涨1.5%，报每吨40,260元人民币，早前涨幅曾超过2%。