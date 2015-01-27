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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 16:26 BJT

台湾数据：12月景气对策信号转黄蓝灯，终结连10月绿灯格局

路透台北1月27日 - 台湾国家发展委员会周二指出，12月景气对策信号由绿灯转呈黄蓝灯，终结连续10个月绿灯的走势，综合判断分数较上月减少3分至22分。

国发会表示，展望未来，全球经济在美国稳健成长带动下，各主要机构均预测今年可略优于去年，有助于出口扩增；但欧、日复苏相对较弱，加上中国大陆经济放缓，仍需密切关注。内需方面，半导体业者可望积极研发新世代高阶制程，挹注民间投资；民间消费在就业情势改善、油价下跌等因素激励下，民众实质购买力应可提升。根据各主要机构最新预测，今年经济与去年相当，可望续呈温和成长。

11月景气对策信号连续第10个月呈现绿灯，综合判断分数25分。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站,网址为(here#.VMdJYf7LfYh)

台湾经济新闻请见 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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