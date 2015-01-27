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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 16:50 BJT

挪威经济：财长称挪威克朗走软对出口商是大利好

路透奥斯陆1月27日 - 挪威财长Siv Jensen周二在会议上表示，最近数月挪威克朗的走软给该国许多制造商带来益处。

“对于那些面对海外竞争的行业，挪威克朗走软是个明显的大利好。”她说道，“我们必须习惯于汇率的波动，我们对此做不了什么。”（完）

(编译 高琦 审校 王兴亚)
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