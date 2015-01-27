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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 16:57 BJT

俄罗斯债市：俄罗斯美元债券与美国公债利差扩大至六周高位666基点

路透伦敦1月27日 - 俄罗斯美元债券较美国公债收益率之差扩大13个基点，至六周高位666基点。(完)
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