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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 17:04 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元跌逾2%，瑞士央行干预传闻增温

路透伦敦1月27日 - 瑞郎兑欧元跌至1月稍早瑞士放弃汇率上限以来的最低位，交易员猜测瑞士央行周二可能再度入市干预，压制瑞郎。

在周二刊出的一篇专访中，瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)称央行准备好干预汇市，以放宽货币政策。

瑞郎兑欧元 跌逾2%至1.0369瑞郎，为1月15日以来最低。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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