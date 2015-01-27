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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 17:04 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元上涨，关注美联储升息线索

路透伦敦1月27日 - 欧元兑美元周二上涨，投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议。本次会议可能推迟美国的升息时间预期。

欧元/美元 涨0.7%至1.1324，进一步脱离周一触及的11年低点1.1098。(完)

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