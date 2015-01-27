香港房地产：上半年楼价将持续走高，有购房计划市民比例降--调查

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透香港1月27日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周二发表的调查显示，有63%的受访者认为今年上半年香港楼价将继续上升，但有购楼计划的受访者比例则比对上一次调查为低。
澳洲iProperty Group 旗下的GoHome.com.hk公布的“2015年上半年香港房地产市场前景调查”指，近65%受访者预期上半年银行不会加息，近半数打算入市的受访者认为，即使今年加息也不会影响其入市的计划。
调查显示，仍有75%的受访者认为楼价过高，而认为楼价过高的，“有楼族”的比例比“无楼族”为高，显示他们虽然认为楼价过高，但仍愿意入市。
虽然港人对今年楼价仍然乐观，但有购楼计划的受访者比例则较上一次调查为低。调查显示，自政府推出压抑楼市措施以来，越来越多港人选择海外置业，除了前三位的中国内地、澳洲及英国外，今年日本楼盘亦变成港人海外置业的主流选择。
此外，政治环境首次成为调查中，影响出售或买入物业决定最重要的因素，但近八成的受访者都指此前持续两个半月的“占领运动”，对楼市并未构成影响。
有份出席发布会的本港小型发展商--资本策略 执行董事方文彬认为，经历了90年代金融危机以及SARS的香港人，在购楼方面的热情并不会因外界因素而浇灭。
他并指，今年500万港元或以下的银码较小的住宅，将继续带动楼市，但亦相信今年高价楼和豪宅在成交量可追平大市，一手市场将继续跑赢二手市场。
上述调查每半年定期进行一次，以网上问卷形式，了解市民对未来六个月楼市去向的看法。最新一次调查于去年11月进行，总共访问了4,000位来自不同的年龄和收入层的市民。（完） (发稿 潘嘉玲； 审校 梁慧仪/林高丽)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5