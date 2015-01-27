香港房地产：上半年楼价将持续走高，有购房计划市民比例降--调查

路透香港1月27日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周二发表的调查显示，有63%的受访者认为今年上半年香港楼价将继续上升，但有购楼计划的受访者比例则比对上一次调查为低。

澳洲iProperty Group 旗下的GoHome.com.hk公布的“2015年上半年香港房地产市场前景调查”指，近65%受访者预期上半年银行不会加息，近半数打算入市的受访者认为，即使今年加息也不会影响其入市的计划。

调查显示，仍有75%的受访者认为楼价过高，而认为楼价过高的，“有楼族”的比例比“无楼族”为高，显示他们虽然认为楼价过高，但仍愿意入市。

虽然港人对今年楼价仍然乐观，但有购楼计划的受访者比例则较上一次调查为低。调查显示，自政府推出压抑楼市措施以来，越来越多港人选择海外置业，除了前三位的中国内地、澳洲及英国外，今年日本楼盘亦变成港人海外置业的主流选择。

此外，政治环境首次成为调查中，影响出售或买入物业决定最重要的因素，但近八成的受访者都指此前持续两个半月的“占领运动”，对楼市并未构成影响。

有份出席发布会的本港小型发展商--资本策略 执行董事方文彬认为，经历了90年代金融危机以及SARS的香港人，在购楼方面的热情并不会因外界因素而浇灭。

他并指，今年500万港元或以下的银码较小的住宅，将继续带动楼市，但亦相信今年高价楼和豪宅在成交量可追平大市，一手市场将继续跑赢二手市场。