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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/1/28

经济指标                 时间     最新数据   前次数据      下次公   预估值 
                                                            布       
 工业生产(y/y)            12月     +7.33%       +6.72%  r   3/4      --
 季调失业率               12月     3.84%         3.87%      2/26     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y  12月     +0.61%       +0.87%  r   2/5      --
 )                                                                   
 外汇存底(亿美元)         12月底   4,189.8    4,214.66      2/5      --
 商品出口(y/y)            12月     -2.8%         +3.7%      2/9      --
 商品进口(y/y)            12月     -12.3%        +5.1%      2/9      --
 *M2货币总计数(y/y)       12月     +5.85%       +5.22%      3/2      --
 外销订单(y/y)            12月     +4.5%         +6.0%      3/3      --
 经常帐盈余(亿美元)       第三季   +158.0       +164.9  r   2/26     --
 国际收支(亿美元)         第三季   +41.8         +43.9      --       --
 国内生产总值(GDP) (y/y)  第三季   +3.63%       +3.87%  r   1/30     --
                                                            (概估值  
                                                            )        
 重贴现率(%)              12月18   1.875%       1.875%      --       --
                          日                                         
  
 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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