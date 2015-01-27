版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 17:19 BJT

香港个股：联华超市预计去年净利明显下降，主要受累于人工成本上涨

路透香港1月27日 - 中国大型综合超市营运商--联华超市股份有限公司 周二称，预计去年度净利同比下降30-50%，主要受累于人工成本上涨。

该公司在联交所一份声明中称，2014年全年盈利明显下降，主要归因于内地零售业市场竞争激烈以及成本费用的刚性增加，特别是人工成本的上涨。

联华超市于2013年度净利为5,295万元人民币，而2014年上半年净利9,765万元，同比下降49%。

联华超市为上海百联集团 旗下企业。此前上海百联拟以所持有的联华超14%股权及上海一处房地，与母公司百联集团的商业子公司上海三联集团40%股权进行资产置换。完成后，上海百联仍持有联华超市20.03%股权。

该股周二收市持平于3.76港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐