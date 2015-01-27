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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 17:24 BJT

国际油市：未平仓合约增至纪录高位，显示布兰特原油有支撑

路透新加坡1月27日 - 布兰特原油期货 的一周未平仓合约数量在1月增至纪录高位，引发投资者正在建仓准备迎接油价反弹的议论。自去年年中以来，布兰特原油已经下跌了60%。

据洲际交易所(ICE)的最新周度数据，布兰特原油的未平仓合约数量在1月20日当周增至169.4万口。

有些交易员认为，未平仓合约增加表明投资者向场内投入更多资金。1月20日以来，布兰特原油一直徘徊在每桶48-50美元，脱离了前一周触及的近六年低点。

“在像目前这样的空头市场，未平仓合约增加会提供强劲支撑，从而影响价格，”Phillips Futures驻新加坡的分析师Daniel Ang表示，“在40-45美元左右，有人怀疑原油产业能否维持下去。”(完)

(编译 张涛；审校 王丽鑫)
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