中国并购：今年并购额有望续创新高，因国企改制及海外投资--普华永道

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透上海1月27日 - 国际会计和咨询机构--普华永道周二表示，在2014年中国地区企业并购交易创下历史新高后，今年并购活动将继续活跃，有望续创新高，国企改制及国内企业海外投资潮等将是主要推手。
据普华永道提供的数据，去年中国地区企业并购交易创历史新高，达6,899宗，交易金额达4,072亿美元，均同比增长55%。
“2015年很有可能再创新高，增幅要看市场情况...只要资产价值保持合理水平，并购还是会很活跃。”普华永道中国企业购并私募基金主管合伙人刘晏来表示。
他介绍，今年企业并购交易活动的主要驱动力包括国企改制、海外并购继续热络及私募股权基金投资持续活跃。国企改制将是国内企业之间的并购交易活动增长的关键推动力。在海外并购方面，民营企业将领跑，同时私募股权基金和财务投资者的参与度也在提升。
在科技行业，他指出，阿里巴巴 、腾讯 和百度 三大互联网巨头今年将继续引领国内及海外并购交易活动。行业并购热点将包括互联网、电子商务、媒体及半导体行业，而位置服务（LBS）、社交网络和O2O（线上线下）等部分子领域的并购可能较集中。
他还表示，境外战略投资者今年将关注财产保险及放款企业（租赁、小额信贷、担保公司等），因为这些领域与国外相比仍有明显差距，且国内有着巨大需求，政策监管可能略为宽松一些。而房地产、零售和消费品、医疗健康亦将是今年中国企业的并购热点。
普华永道还预计，国内民营企业将继续引领大陆企业海外并购活动，民企将主要关注在海外开拓新市场、获取技术和品牌并带回中国市场、多元化投资机会等。而随着国企改制的推进，国有企业的海外并购交易活动亦将继续活跃。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5