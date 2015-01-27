中国并购：今年并购额有望续创新高，因国企改制及海外投资--普华永道

路透上海1月27日 - 国际会计和咨询机构--普华永道周二表示，在2014年中国地区企业并购交易创下历史新高后，今年并购活动将继续活跃，有望续创新高，国企改制及国内企业海外投资潮等将是主要推手。

据普华永道提供的数据，去年中国地区企业并购交易创历史新高，达6,899宗，交易金额达4,072亿美元，均同比增长55%。

“2015年很有可能再创新高，增幅要看市场情况...只要资产价值保持合理水平，并购还是会很活跃。”普华永道中国企业购并私募基金主管合伙人刘晏来表示。

他介绍，今年企业并购交易活动的主要驱动力包括国企改制、海外并购继续热络及私募股权基金投资持续活跃。国企改制将是国内企业之间的并购交易活动增长的关键推动力。在海外并购方面，民营企业将领跑，同时私募股权基金和财务投资者的参与度也在提升。

在科技行业，他指出，阿里巴巴 、腾讯 和百度 三大互联网巨头今年将继续引领国内及海外并购交易活动。行业并购热点将包括互联网、电子商务、媒体及半导体行业，而位置服务（LBS）、社交网络和O2O（线上线下）等部分子领域的并购可能较集中。

他还表示，境外战略投资者今年将关注财产保险及放款企业（租赁、小额信贷、担保公司等），因为这些领域与国外相比仍有明显差距，且国内有着巨大需求，政策监管可能略为宽松一些。而房地产、零售和消费品、医疗健康亦将是今年中国企业的并购热点。