港报社评：经济自由度评分下跌，港应有危机感--文汇报1月29日

美国传统基金会昨发表2015年经济自由度指数排名，香港连续21年获评为全球最自由经济体，但在廉洁方面排名下跌。香港自由经济体系一再获国际确认，值得高兴，这是香港经济持续稳定、增长及繁荣的重要因素之一。不过，香港今次评分与排第2位的新加坡进一步收窄，应有危机感。

根据今次自由度指数排名，香港在10项经济自由度评估因素中，营商自由、贸易自由及金融自由方面都继续居于第一位，投资自由排名第二，在财政自由和劳工自由两方面的分数也有所上升。传统基金会认同香港拥有高效透明的规管制度、低税率及简单税制、成熟的资本市场，并肯定香港依然是国际企业进军内地的最便捷平台。这些都是香港的独特优势。特别是香港作为联系中国内地和亚太地区乃至全球的“超级联系人”角色，自由度指数排名第一有利吸引及留住全球来港的企业及人才，增强香港竞争力。

但要看到，香港今年获得评分总分为89.6分，比去年低0.5分，与第二名新加坡得分差距收窄到只有0.2分。照此趋势发展下去，香港全球最自由经济体榜首的地位，会被步步进迫的新加坡取而代之。香港近年纠缠于政制发展争论，令经济民生议题泛政治化，导致发展举步维艰。而刚结束不久的违法“占中”，严重损伤香港法治和经济元气。自由经济的基础是良好的法治环境，香港要保住经济最自由桂冠应有危机感，修复法治精神应受到社会各界高度重视。

特区政府发言人表示，因为近期较为瞩目的个案，可能影响了大众对香港廉洁程度的观感。香港有个别前官员近期被裁定收受非法利益罪成，但多月来的审判过程清楚显示，涉及贪贿的政府人员只是个别人的操守出问题，既没有证据证明是集团式贪污，亦不见其他官员涉案，故此不能说，因为个别官员贪污就代表整个香港的廉政倒退。回归以来，特区政府加强透明度，暴露一些原来隐藏起来的问题或缺失，难免影响市民的观感，但政府加强透明度整体来说是好事，有利于加强市民对政府的监督，值得支持。(A05)

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