港报社评：政府构思谋通过方案，泛民应藉机推进民主--明报1月29日

政府抛出试探气球，以在政改方案列明2022年特首普选安排可以具体优化，换取泛民议员支持通过政改方案。不过，泛民议员再度表明按全国人大常委会8．31框架而提出的政改方案，他们都会否决。若泛民不调整取态，则政制很可能原地踏步。

对政改的无力感，不单泛民为然，许多人也莫不如是，因为政改事宜由中央主导，中央给多少，香港才有多少。因此，在局限中推进民主，是港人无法回避的妥协。

政府期望落实2017年特首普选，泛民应该视之为推进民主的机会；政府提出了建议，泛民也可以开条件，只要双方有意愿去实质讨论，就有可能推动事态向前发展。泛民与政府讨论2017年之后的政制，无人担保可以取得成果，不过，若没有讨论，却可以肯定民主不会有进展。

泛民应该调整策略，尝试在局限下争取和开拓民主空间，而不是只知否决方案，就什么都不做了。若在讨论中，泛民的诉求合情合理，而当局一一否定，届时谁是“普选杀手”、“民主杀手”，雪亮的港人眼睛自会分辨出来。

政府毋须遮遮掩掩，应该把具体建议构思，由官员正式提出来，让全社会都知道这是政府努力的方向，大家都可以参与讨论。因此， “泛民议员在什么情况下接受政改方案”，应该是现阶段聚焦讨论的议题。除了当局放风的内容，当日政府代表与学联代表对话时，由政务司长林郑月娥提出的多方对话平台，讨论2017年之后的政改事宜，也应该纳入讨论范围。我们一直认为就政改成立官民对话机制，意义重大，对在野的弱势力量而言，更是推动民主进程的正式平台。(A04)

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