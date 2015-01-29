港报社评：星国加入货币战，港府早为之计--经济日报1月29日

新加坡昨出招踩坡元汇价，投入环球货币战。香港因联汇制度，在货币战中像旁观者。港元汇价随美元走强，香港经济尚可承受，惟资产市场尤其楼市泡沫会否更胀，港府须加防范。

近年奉行强坡元的新加坡昨突出招，降低坡元汇率浮动区间，以遏坡元汇价，坡元兑美元汇价随即急贬至近4年半新低。市场认为新加坡等同宣告加入货币战，并猜测区内国家如泰国、马来西亚等或在短期内反击斗贬。

新加坡此举实在情理之内，因新加坡经济深受环球经济疲弱拖累，出口与旅游等表现失色，上季经济增长仅1.5%；且该国上月物价指数更跌至负0.2%，步入通缩，有需要踩低坡元汇价以保经济、抗通缩。

港人最关注的是，同样是小型外向经济体的香港，应否如新加坡加入货币战？惟香港有联系汇率制度，港元与美元挂钩，不能像新加坡般踩低汇价，香港更不宜在环球经济暗涌处处下调整联汇制度，自添烦乱，故对货币战中只能作壁上观。

港元随美元走强，香港商品与服务出口的竞争力自然相对受挫，经济会承受一定压力，犹幸香港两大贸易伙伴，美国复苏仍稳，内地经济今年仍可望保逾7%的中高速增长，中美经济动力仍足，今年香港经济基调料不差，应可抵御强港元的负面影响。

其实更应关注的是香港资本市场，在货币战日炽下，香港金融市场会否再成大鳄提款机？此风险固难排除，惟以目前看，较大可能的反而是，港元随美元强势下，港元或成国际游资避险货币。若如此，香港股市有机会因大量资金停泊而水涨船高，并有助产生财富效应，撑香港经济。

但香港楼市泡沫则恐更添忧，因国际热钱未必直接涌向楼市，惟热钱汹涌亦可能进一步炒热市场气氛，令屡创历史新高的楼价更趋疯狂，泡沫更添凶险。

正因香港联汇制度不能动，港府更须打醒精神，紧盯环球货币战发展与资金流向，对香港各经济环节尤其楼市构成的冲击，必要时果断加推措施缓抑楼泡，在风高浪急的环球货币战中，稳住香港的船舵。(A10)

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