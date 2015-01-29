港报财经评论：蠢政府才会打击A股--信报1月29日

蠢政府才会打击A股/ 习广思

联储局昨天进行第二天的议息会议，并于今日香港时间凌晨3时公布结果。近期各国央行纷纷抢闸减息或推出量化宽松，联储局如何应对，是金融市场关注的焦点。在强美元下，美国蓝筹企业业绩“走样”，美元强势可能已近尾声，周三美股大跌之际，表现较海外股市差，美汇指数转弱，反映可能有资金撤离美股，亚洲及欧洲股市近期明显跑赢美股。

美国标指500成分股中有33%的盈利来自海外市场，近期公布业绩的跨国企业由微软、杜邦化工、联合技术（United Technologies）、强生、Caterpillar以至Pfizer等，盈利及销售均受强美元影响，若美元继续强势，必然从节流方向下工夫，裁员减投资变成常态的话，经济复苏将受影响，联储局主席耶伦怎能不理呢？联储局公布议息结果前夕，新加坡金融管理局昨晨突然宣布，由于今年可能出现通缩，须降低名义实际汇率（NEER），即按贸易额加权厘定的一篮子货币汇价的斜度。消息公布后，美元兑坡元最多升1.3%，坡元疲弱，拖累区内货币如大马令吉及泰铢等。市场预期亚洲央行会排队减息，泰国央行本周三议息，印度央行下周二议息，减息的机会甚高。

星洲的货币政策以汇价为目标，而非利率，该国为外向型小经济体，对外的竞争力异常重要。坡元与一篮子货币挂鈎，把本国货币定于一定区间内自由浮动，当局会根据经济和通胀情况，调节区间的宽度及斜度，斜度代表着汇率的变速，以便维持温和渐进的升值政策下，今次调降斜度，即中期的升值速度将会放缓。其实，新加坡金管局对今年全年的经济预测并不是看淡，仍维持去年10月时会议的预测2%至4%增长，但对通胀的预测则下调了1%，由0.5%至1.5%，下调到负0.5%至0.5%。过去1年，虽然坡元兑美元下跌，NEER却不断上升，因为其他主要贸易伙伴的汇价兑美元跌得更劲。为维持竞争力，该局只好在政策上干预，放缓NEER的升速。在金融海啸期间，新加坡金管局调低了浮动区间，纾缓升值压力，到了2010年期间，经济复苏，通胀处于上升期，便调高区间及斜度，以加速汇率升势，对抗通胀。(B01)

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短线顺势揸英镑兑美元/苏子

如本周美汇指数成功低收，则周线图便会呈现不利后市的乌云盖顶甚至双周转向的利淡形态，有利美汇指数进一步下试自去年5月的78.91低位起上升浪的23.6%及38.2%调整目标；留意38.2%调整目标与目前正在明显上升中的20周平均线支持相距不远。因此，若然稍后美汇指数调整至38.2%调整目标附近，20周平均线亦已升至此目标附近，宜留意届时能否获得明显承接力，并且更在图表上呈现利好后市的形态。

若出现上述情况，美元长线看好的投资者可采取趁低买入策略。至于美元的短期走势，若看见本周美汇指数收市时出现明显的利淡讯号，对短炒者而言，可以在下周开始采取候高建立美元短仓的策略。目前市场正关注联储局今晨的议息结果，会否向市场发出延迟加息的讯号，倘若市场相信联储局并不急于提前加息的话，预料美元较大机会继续往下寻底，使本周美汇指数出现低收情况的可能性大增。英镑兑美元上周五向下略破1.50美元心理关口，但触及1.4947美元低位后便止跌回稳，其后在日线图上呈现十字星的待变形态！踏入本周，英镑兑美元成功止跌回升，到昨天已见企稳20天平均线阻力以上波动，暂时最高曾见1.5219美元水平，此高位与早前的反覆区顶部阻力相距不远。

稍后汇价若有力突破此阻力，配合美汇指数届时亦见出现明确的利淡讯号，估计英镑兑美元将有力挑战50天平均线阻力及1.55美元心理关口。留意当英镑兑美元升至50天平均线阻力时，由于届时已经升越20天保历加通道的1.5412美元顶部阻力，故有利汇价顺利破顶而上，进一步挑战更关键的日线一目均衡图云雾区的1.5645美元底部阻力。若相信美元已经短期见顶，短线策略大可顺势买入技术上已见明显好转的英镑兑美元，至于入市后止蚀则可设在1.4985美元水平。(B12)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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