港报财经评论：招商局落后，值博率浮现--经济日报1月29日

招商局落后，值博率浮现/ 林瑞芬

周二美股急回，惟港股所受压力相对温和，始终环球资金面宽松。恒指及国指昨分别升0.2%及跌0.6%，分别至24,861及11,963收市，大市成交额804亿港元。欧洲央行发放量宽银弹，金融及货币市场从此更波动。连锁反应下，新加坡金融管理局又意外地放松货币政策，下调新加坡元汇率浮动区间。环球资金面充裕，钱多任性容易谷高资产价格，最终可能造成泡沫，所以市场资金充裕是机也是危，最主要看怎样如何避险。

标普500指数自去年12月触顶后反覆调整，至今未能收复50天线，仍处调整浪当中。中国内地股市本月仍以整固为主。A股去年第四季大发力，累计升幅需时消化，1月以来，上证在3,100至3,400上落为主，区间波动以消化升幅启示市况强势。不然，市底弱会以较大跌幅消化升幅。近月不断有收紧中国内地杠杆风声，现阶段看好的投资者未敢强攻，上证高位阻力区处3,400至3,450，春节前策略只宜放慢脚步。上证昨收报3,305，回1.4%。技术上，支持处3,000左右，若回吐至此水平，尚是合理范围的调整。

港股将于今天结算，观乎月来恒成分股蓝筹股有轮流发力之势，中移动 及腾讯 保持升势。瑞信发表最新报告，将中移动目标价由112港元升至120港元。瑞信指，中移动业务有正面发展，包括4G净上客量比预期高，ARPU水平亦高；推广成本开支下跌；4G上客虽加快。不过去年资本开支不会高于指引的2,252亿人民币，今年资本开支更有望回落。中移动已突破双底量度升幅为113港元，瑞信目标预测非无谱。

除非欧美金融市场异常波动，不然，恒指突破后现已形成的短期支持位近24,300可守稳，向上反覆挑战25,300高位阻力机会未可抹杀。恒指成分股有轮流发力之势，可能与A股已炒作多月，部分市场人士也留意到港股亦有一批估值相对低的实力蓝筹股，好似只招商局国际 ，今周先后获摩根大通及汇丰点评推介。且看中国内地的港口股份，如具重组概念的宁波港去年第四季至今股价曾大升，现价预期PE为19倍左右，而受惠京津冀发展的天津港同期股价亦明显上升，现价预期PE为25倍左右。(B07)

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资产质素改善，信行目标6.88元/余少文

中信银行 去年赚407亿人民币，增长不足4%，预期未来维持微增长，幸好第四季不良贷款率回落，资产质素改善下，股价可上望每股NAV 6.88港元。美股急挫，A股亦跌，但国企指数早段低见11,961点后便喘定，最后只跌66点或0.6%，收报11,963点，成交额148亿港元，全日高低波幅不足158点，表现好过预期，惟只有40%主板H股逆市上升。红筹指数跌1点，收报4,571点，成交额51亿港元。

内银股经过上日回落，昨日普遍反弹及撑住指数，主要是瑞信调高内银股目标价，除了交通银行 为“中性”投资评级外，其余都给予“优于大市”，目标价上调幅度介乎18%至34%，工、建、农、中等四大行目标价分别为8.9港元、9.8港元、5.8港元和6.3港元，比对昨日收市价5.72港元、6.35港元、3.84港元和4.45港元，潜在上升空间由42%至56%不等。而不良贷款率最高的信行的目标为9港元，对比昨日收市5.83港元，也有54%潜在上升空间。然而，截至第三季止，不良贷款率最高的信行，但其刚公布的业绩快报中，全年不良贷款率只有1.3%，较2013年升0.27%，惟对比第三季止的不良贷款率1.39%，则反映其第四季资产质素有所改善，较预期为好。只是信行快报中没有详细透露不良贷款额、拨备覆盖率等数据，留意其今年第一季能否再进一步改善。

至于快报中指出其去年收入升19%至1,247亿人民币，盈利只升3.9%至407亿人民币，每股盈利0.87人民币，符合市场预期，如非资产质素改善，会认为信行不值得留意。当然，如按季度盈利计算，去年第四季赚84亿人民币，较去年同期下跌1%，环比跌18%，但环比跌幅较去年同期的21%环比跌幅为少，暂时未知是否受惠中国11月放水所刺激。当然，西班牙对外银行（BBVA）上周减持信行后，其持有的H股比重降至4.7%，由于日后沽货不用再申报，不排除会在市场沽售，或会为股价带来震荡。而信行去年底止每股资产净值（NAV）为5.55人民币（约6.88港元），若然大市上升以及内银股如瑞信看好般走高，目前市帐率（PB）不足1倍的信行，是值得留意，如以1倍PB即回到每股NAV水平，潜在上升空间也有18%。(B05)

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