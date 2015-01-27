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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 17:40 BJT

中港个股：中信证券去年净利同比升115%，因业务收入大增--业绩快报

路透香港1月27日 - 中国最大券商--中信证券 周二称，去年度净利同比增长115%，因各项业务收入大幅增长。

业绩快报显示，2014年全年净利为112.95亿元人民币，上年同期则为52.44亿元；同期营业收入295.11亿元，同比增长83%。

中信证券表示，2014年国内证券市场交投活跃，指数大幅攀升，市场交易迅速增长，同时公司各项业务继续保持行业前列。

“公司传统中介业务，包括经纪、资产管理、承销的收入均出现较大幅度的增长。”公司并称，伴随公司财务杠杆水平的进一步提升，资本中介业务快速发展，创新业务规模不断扩大，带来新的利润增长点。

此外，公司去年全年合并里昂证券及华夏基金管理公司，也带来了营业收入及利润水平的上升。

此前其主要竞争对手--海通证券 表示，去年度净利按年大增89%。

中信证券H股周二收跌0.8%，报24.95港元；其A股亦跌近2%，报28.05元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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