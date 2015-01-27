中港个股：中信证券去年净利同比升115%，因业务收入大增--业绩快报

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透香港1月27日 - 中国最大券商--中信证券 周二称，去年度净利同比增长115%，因各项业务收入大幅增长。
业绩快报显示，2014年全年净利为112.95亿元人民币，上年同期则为52.44亿元；同期营业收入295.11亿元，同比增长83%。
中信证券表示，2014年国内证券市场交投活跃，指数大幅攀升，市场交易迅速增长，同时公司各项业务继续保持行业前列。
“公司传统中介业务，包括经纪、资产管理、承销的收入均出现较大幅度的增长。”公司并称，伴随公司财务杠杆水平的进一步提升，资本中介业务快速发展，创新业务规模不断扩大，带来新的利润增长点。
此外，公司去年全年合并里昂证券及华夏基金管理公司，也带来了营业收入及利润水平的上升。
此前其主要竞争对手--海通证券 表示，去年度净利按年大增89%。
中信证券H股周二收跌0.8%，报24.95港元；其A股亦跌近2%，报28.05元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年