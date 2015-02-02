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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 08:53 BJT

《香港报摘》--经济日报2月2日

**头版头条**

--沪港通推出后，累计北上买股净额近908亿元人民币，速度远超QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)等北向投资渠道；两个半月时间的发展，已用去3,000亿元总额度近三分之一。

**其他**

--融创 以30亿港元购入佳兆业 资产，但交易仅包括四个上海地产项目股权，未涉及被锁盘的深圳项目，同时，佳兆业股权未有转让。

--今年首月人民币汇价已贬0.7%，但未有窒碍点心债（在港发行的离岸人民币债券），最近三宗共涉资近58亿元人民币的新产品仍能逆市去销。

--瑞安房地产 主席罗康瑞料2016、17年上海重点项目销售才改善，强调公司资产总值1,100亿元人民币，当中52%资产均可供出售，提供盈利贡献，或置换高回报项目。

--雷士照明 创办人吴长江被罢免后，出任公司董事长与首席执行官的王冬雷表示，目前其工厂均已恢复正常生产。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/张喜良)
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