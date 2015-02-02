《香港报摘》--其他报摘重要消息2月2日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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** 明报**
--中国最大氨基酸营养保健品生产商--瑞年国际 已委聘保荐人，考虑把若干饮品业务在港分拆上市的可能性。
--嘉年华国际 收购高雄义大游乐世界公园等项目于上周落实修订。集团行政总裁梁永昌指出，据此应付的收购价或比原来预计的1.8-2亿美元为少 。
**星岛日报**
--俄罗斯将于2018年开始对华供应天然气，早前获大股东北控 注入天然气项目的中国燃气 ，其执行董事朱伟伟表示，中燃在东北的市占率已是最大，惟售气量仍不足5%，冀至2020年，售气量可至少增9倍。
**东方日报**
--阿里巴巴 宣布斥10亿港元，成立首个为香港青年企业家而设的创投基金，助港青开拓事业。此计划预计将于今年下半年推出。
**苹果日报**
--法国政府早前公布，将处于航空工业重镇的图卢兹（Toulouse）机场，出售予由香港富泰资产管理有限公司及山东高速集团组成的“Symbiose”合资财团。惟未公布作价，市场消息指金额约3亿欧元。
--中央财政部开始收集地方政府旗下债务责任厘清的滙报，部分拟以公私合作形式（PPP）转化为企业债务。有港资退休基金指，参与内地政府基建投资项目，回报率至少要7%才吸引。
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中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌