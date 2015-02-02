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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 09:54 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息2月2日

** 明报**

--中国最大氨基酸营养保健品生产商--瑞年国际 已委聘保荐人，考虑把若干饮品业务在港分拆上市的可能性。

--嘉年华国际 收购高雄义大游乐世界公园等项目于上周落实修订。集团行政总裁梁永昌指出，据此应付的收购价或比原来预计的1.8-2亿美元为少 。

**星岛日报**

--俄罗斯将于2018年开始对华供应天然气，早前获大股东北控 注入天然气项目的中国燃气 ，其执行董事朱伟伟表示，中燃在东北的市占率已是最大，惟售气量仍不足5%，冀至2020年，售气量可至少增9倍。

**东方日报**

--阿里巴巴 宣布斥10亿港元，成立首个为香港青年企业家而设的创投基金，助港青开拓事业。此计划预计将于今年下半年推出。

**苹果日报**

--法国政府早前公布，将处于航空工业重镇的图卢兹（Toulouse）机场，出售予由香港富泰资产管理有限公司及山东高速集团组成的“Symbiose”合资财团。惟未公布作价，市场消息指金额约3亿欧元。

--中央财政部开始收集地方政府旗下债务责任厘清的滙报，部分拟以公私合作形式（PPP）转化为企业债务。有港资退休基金指，参与内地政府基建投资项目，回报率至少要7%才吸引。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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