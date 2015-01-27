路透基点：海尔3.6亿美元联贷案完成签署；额度分配出炉--TRLPC

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透香港1月27日 - 汤森路透旗下基点报导，海尔国际有限公司的3. 6亿美元三年期贷款案，今日与九家银行举行签约。 此案金额已由原先目标2.5亿美元提高。 原始牵头行兼簿记行(MLAB)为西太平洋银行及澳新(澳盛/ANZ)银行， 分别承贷5,000万美元及4,000万美元。中国建设银行加入成为MLAB，承贷 6,500万美元。 中国农业银行、三菱东京日联银行、恒生银行、瑞穗银行及澳洲国民 银行加入担任牵头行，各承贷4,000万美元。 台湾合作金库银行承贷500万美元，担任安排行。 该贷款由海尔集团担保，较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个 基点，平均存续期为2.75年。 承贷金额不低于2,000万美元可获牵头行头衔，综合收益167.5个基点 ，前端费48.15个基点；承贷1,000万-1,900万美元的安排行，可获综合收 益165个基点，前端费41.25个基点。 在高级银团部分，承贷4,000万美元可获综合收益170个基点。 2014年7月，该借款人签署了规模2.4亿美元的五年期贷款。此项交易 最高综合收益170个基点，利率较LIBOR加码160个基点。 澳新银行和苏格兰皇家银行联合承销这笔7月贷款，该笔贷款也由海 尔集团担保。交通银行纽约分行和汇丰担任牵头行兼簿记行，恒生银行和 KBC Bank香港担任主办行。7月协议规模较最初计划的2.5亿美元有所缩小 。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5