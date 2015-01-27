路透基点：海尔3.6亿美元联贷案完成签署；额度分配出炉--TRLPC

路透香港1月27日 - 汤森路透旗下基点报导，海尔国际有限公司的3. 6亿美元三年期贷款案，今日与九家银行举行签约。 此案金额已由原先目标2.5亿美元提高。 原始牵头行兼簿记行(MLAB)为西太平洋银行及澳新(澳盛/ANZ)银行， 分别承贷5,000万美元及4,000万美元。中国建设银行加入成为MLAB，承贷 6,500万美元。 中国农业银行、三菱东京日联银行、恒生银行、瑞穗银行及澳洲国民 银行加入担任牵头行，各承贷4,000万美元。 台湾合作金库银行承贷500万美元，担任安排行。 该贷款由海尔集团担保，较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个 基点，平均存续期为2.75年。 承贷金额不低于2,000万美元可获牵头行头衔，综合收益167.5个基点 ，前端费48.15个基点；承贷1,000万-1,900万美元的安排行，可获综合收 益165个基点，前端费41.25个基点。 在高级银团部分，承贷4,000万美元可获综合收益170个基点。 2014年7月，该借款人签署了规模2.4亿美元的五年期贷款。此项交易 最高综合收益170个基点，利率较LIBOR加码160个基点。 澳新银行和苏格兰皇家银行联合承销这笔7月贷款，该笔贷款也由海 尔集团担保。交通银行纽约分行和汇丰担任牵头行兼簿记行，恒生银行和 KBC Bank香港担任主办行。7月协议规模较最初计划的2.5亿美元有所缩小 。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)