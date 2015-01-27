更新版 1-《中国债市每日综述》国债期货弱势拖累现券，28天逆回购重出山利好有限

* 现券收益率及IRS午后明显上行

* 国债期货尾盘跳水

* 公开市场新增28天逆回购操作，但利率偏高

* 政策面暂缺“激动人心”兴奋点，现券走强乏力 (新增货币市场收盘数据)

路透上海1月27日 - 中国银行间市场周二现券收益率及IRS均上行，早盘基本呈窄幅震荡，公开市场虽新增28天期逆回购操作，不过因已有预期且利率偏高，利好作用有限，午后则在国债期货不断下滑的带动下，现券亦反复走弱，中长债收益率上行约5个基点(bp)，IRS升幅也在3-5个bp。

交易员指出，尽管央行近期采取组合工具“花样”放水，债市也基本维持了缓慢上涨格局，但由于政策面始终缺乏“激动人心”的兴奋点，现券走强也显后继乏力。

“下午国债期货下的还蛮凶的，现券（收益率）也上了不少；上午(七年国债)3.35%，下午3.40%，”上海一银行交易员表示。

中国央行公开市场继上周重启七天逆回购以来，今日时隔两年再次祭出28天期限品种，虽操作总量较上周略增，但偏高价格或意味着宽松力度暂有限。市场人士表示，近期人民币贬值压力叠加春节因素逐渐临近，资金面临一定考验，增加央行延长逆回购操作期限必要性。

上海一券商交易员谈到，上午市场氛围整体尚可，尽管逆回购利率偏高，市场虽稍感失望，但情绪也很快回归稳定，之后的国开行新债招标情况也不错，但午后风云突变，国债期货率先走软，随后现券跟上，两者互相推动，导致市况进一步趋弱。

国债期货主力合约TF1503 今日冲高后逐级回落，尾盘出现一波跳水，收报97.564元，较上日结算价跌0.208元，或0.21%。

国开行上午招标的三至10年四期债，中标收益率均低于预期，其中三年和五年幅度略多，而七年和10年定位则出现倒挂。

北京一银行交易员则表示，对于下午突然转弱，目前还没有看到太明确的原因，后续央行动向仍是重点，周四公开市场的资金投放力度会否加强值得关注。

剩余期限约6.74年的固息国债140024券最新报价收益率 在3.40%/3.39%，上日尾盘为3.37%/3.35%；剩余期限约9.82年的国开行固息债140229券最新报价收益率 在3.8450%/3.81%，上日尾盘为3.8050%/3.78%。

**资金面紧平衡**

银行间市场周二主要回购利率虽继续小幅下行，但资金面呈紧平衡局面，七天以内的资金需求较旺，跨春节假期的需求亦在。尽管公开市场同时进行了七天和28天期逆回购，但操作规模尚有限，面对节前不断升温的备付需求，放水力度有待进一步提升。

交易员并指出，由于外汇占款增速已趋势性放缓，上月更是出现明显减少，加之近期人民币兑美元 汇价走势疲弱，若央行出手干预，势必会进一步收缩人民币流动性，春节前仍有加大公开市场或其他定向工具扶助的必要性。

“今天一般吧，感觉大家需求七天内的比较多，长的就报公开市场了，”华东一银行交易员称。

她谈到，今日的28天逆回购为跨春节品种，不过操作量不算大，而且利率定位较预期偏高，但还是较相近期限的一个月期回购利率 稍低，“28天(逆回购)毕竟是临时性的，过渡性质的。”

上海一银行交易员则表示，近日人民币汇价呈加速走低态势，如果进一步走弱，市场纷纷猜测央行可能会出手干预，并致人民币流动性被动收缩，再叠加春节前的备付需求，将会加剧近期资金面压力，央行放水应会逐步加力。

上述华东的银行交易员认为，去年春节前央行通过逆回购共投放了逾4,000亿元，不过那时外汇占款的数据还不错，对资金面有支撑，“今年外汇占款更指望不上，春节前投放规模可能更大。”

中国央行上周公布数据显示，去年12月全部金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币，为去年8月以来再度出现负增长。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,867.64亿元，较上日的10,801.02亿元略增；其中，隔夜品种成交7,956.51亿元，上日为8,623.19亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6576 2.6631 -0.55 7,956.51

七天 3.8760 3.8890 -1.30 2,366.26

14天 4.8101 4.8561 -4.60 387.33

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0000 1.7250 -72.50 --

七天 2.7000 3.5300 -83.00 --

14天 3.8100 3.6000 +21.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8000 2.7800 +2.00 --

七天 3.9000 3.9000 +0.00 --

14天 4.8600 4.8700 -1.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6740 2.6880 -1.40 --

七天 3.8900 3.9200 -3.00 --

三个月 4.8970 4.8935 +0.35 --