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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 17:55 BJT

英国金融市场：英镑下滑但英股小涨，第四季GDP略低于预期

路透伦敦1月27日 - 英镑周二下滑，但英国股市小涨，此前英国公布的第四季国内生产总值(GDP)数据略低于预期。

英国第四季GDP同比增长2.7%，表现继续好于欧元区国家，但数据略弱于预期，可能让英国央行更有理由直到明年都不升息。

数据公布后，英镑兑美元 跌至日低1.5065，英镑兑欧元 跌幅达到0.8%。

英国股市富时100指数 缩减跌幅，日内下跌不到0.2%至6,838.08点。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)
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