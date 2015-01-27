中国投资：去年海外地产投资增近五成，商业地产投资首超国内--仲量联行

路透上海1月27日 - 全球性房地产管理和投资服务公司--仲量联行 最新报告称，2014年中国的海外房地产投资激增，超过165亿美元，同比增长46%。其中商业地产投资增长近五成略超112亿美元，且中国海外商业房地产投资首次超过国内投资。

仲量联行周二发布的报告并指出，现有办公楼和酒店资产成为中国海外投资最热门的选择。而在投资地域方面，欧洲成为最受欢迎的投资目的地，共吸引了超过55亿美元的投资，澳大利亚成为中国投资者青睐的新目标市场，流入资本超过30亿美元，超过美国成为第二大受欢迎目的地。

“在中国宏观调控以及住宅市场低迷的形势下，中国开发商及机构投资者通过国际市场的多元化投资以实现持续性增长，并确保长期受益。”仲量联行国际资本集团中国区总监夏飏飏表示。

他指出，中国海外房地产投资活动仍聚焦于中国投资者熟悉的世界主要城市，例如伦敦、悉尼及美国主要大城市纽约、旧金山、洛杉矶和芝加哥。

从城市来看，伦敦在去年共吸引了40亿美元的投资，再次荣登榜首；悉尼亦获得22亿美元投资额，成为最吸引中国投资者的目的地之一，仅次于伦敦。纽约、旧金山、洛杉矶、墨尔本、东京及新加坡也各获得了5亿至15亿美元的中国投资。

仲量联行全球资本市场研究部总监David Green-Morgan表示，近些年来，流入全球房地产市场的中国资本始终保持稳定增长。去年中国海外商业地产的投资总额超过国内市场的现象更是进一步证明了中国投资者对海外房地产市场的投资热情依然保持强劲。