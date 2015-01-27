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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 18:13 BJT

投行观点：瑞银调降2015年和2016年国际油价预估

路透1月27日 - 瑞银调降国际油价预估：

* 将2015年布兰特油价预估从每桶69.75美元调降至52.50美元

* 将2016年布兰特油价预估从每桶80美元调降至67.50美元

* 将2015年美国西德克萨斯中质油(WTI)价格预估从每桶64.75美元调降至49美元

* 将2016年美国西德克萨斯中质油(WTI)价格预估从每桶75美元调降至62.50美元
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