路透伦敦1月27日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：目前由1.1098美元小幅回升。我们注意到日线相对强弱指标(RSI)的复杂背离情况。邻近的阻力位在下行趋势线位置1.1536，日内艾略特波浪计数显示，可能反弹进入1.1370/1.1540区间。在1.1536上方的主要短线阻力为1.1871，也是近期反射走势高位。

欧元/日圆：在130.00略前方回升，我们预计在跌至128.52/34之前，可能会有一波小幅反弹；128.52/34是200个月均线位置，也是从2012年以来整段升势的38.2%回档位。

英镑/美元：英镑几乎触及1.4910/1.4813的主要支撑位，此处是长期费波纳奇回档位及2013年低点，短线将由此处小幅反弹。日内图表显示，这暂时是这波跌势的终点。这块低至1.4813的支撑区被认为是中长线主要突破点，若失守将进一步跌至1.4290/30。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1323 1.1237 +0.77 -6.40 1.2097

美元/日圆 118.18 118.45 -0.23 -1.25 119.68

欧元/日圆 133.81 133.08 +0.55 -7.57 144.77

美元/瑞郎 0.9049 0.9029 +0.22 -8.97 0.9941

英镑/美元 1.5081 1.5078 +0.02 -3.16 1.5573

美元/加元 1.2459 1.2472 -0.10 +7.24 1.1618

澳元/美元 0.7948 0.7924 +0.30 -2.69 0.8168

新西兰元/美元 0.7434 0.7424 +0.13 -4.66 0.7797

欧元/瑞郎 1.0248 1.0145 +1.02 -14.78 1.2026

欧元/英镑 0.7509 0.7448 +0.82 -3.17 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3420 9.3291 +0.14 -1.34 9.4688

美元/挪威克朗 7.7540 7.8039 -0.64 +3.77 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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