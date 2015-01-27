中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透伦敦1月27日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：目前由1.1098美元小幅回升。我们注意到日线相对强弱指标(RSI)的复杂背离情况。邻近的阻力位在下行趋势线位置1.1536，日内艾略特波浪计数显示，可能反弹进入1.1370/1.1540区间。在1.1536上方的主要短线阻力为1.1871，也是近期反射走势高位。
欧元/日圆：在130.00略前方回升，我们预计在跌至128.52/34之前，可能会有一波小幅反弹；128.52/34是200个月均线位置，也是从2012年以来整段升势的38.2%回档位。
英镑/美元：英镑几乎触及1.4910/1.4813的主要支撑位，此处是长期费波纳奇回档位及2013年低点，短线将由此处小幅反弹。日内图表显示，这暂时是这波跌势的终点。这块低至1.4813的支撑区被认为是中长线主要突破点，若失守将进一步跌至1.4290/30。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1323 1.1237 +0.77 -6.40 1.2097
美元/日圆 118.18 118.45 -0.23 -1.25 119.68
欧元/日圆 133.81 133.08 +0.55 -7.57 144.77
美元/瑞郎 0.9049 0.9029 +0.22 -8.97 0.9941
英镑/美元 1.5081 1.5078 +0.02 -3.16 1.5573
美元/加元 1.2459 1.2472 -0.10 +7.24 1.1618
澳元/美元 0.7948 0.7924 +0.30 -2.69 0.8168
新西兰元/美元 0.7434 0.7424 +0.13 -4.66 0.7797
欧元/瑞郎 1.0248 1.0145 +1.02 -14.78 1.2026
欧元/英镑 0.7509 0.7448 +0.82 -3.17 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3420 9.3291 +0.14 -1.34 9.4688
美元/挪威克朗 7.7540 7.8039 -0.64 +3.77 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5