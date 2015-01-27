《焦点》英国2014年经济增速创下七年来最快，但第四季有所放缓

工业生产受燃气、电力、发电产出疲弱的拖累--可能和该季部分时间较通常稍暖有关。

零售业则是推动服务业增长的主力，进一步显示英国复苏仍比之前预计的更依赖消费者。

在可见的未来，油价大幅下跌将进一步支持家庭需求。油价现已不到去年中水准的一半。

目前英国经济规模较金融危机前的高峰还高3.4%，和以保守党为首的联合政府2010年5月掌权时相比，则高出约8%。

但这主要是受人口增加的推升，人均产出仍低于危机前水准，尽管失业率处于5.8%的六年低点。

实质薪资仍低于危机前水准，薪资增速目前才开始高于通胀率，促使反对党工党在大选前持续聚焦于英国的“生活成本危机”。