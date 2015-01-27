更新版 1-台湾货币市场：迈入月底短率未见变化，央行刻意维持宽裕

* 央行冲销力道不见加大，月底短率未见变化

* 月底前短票发行量偏低，60天短票成交远高于30天

* 台电、中油暂停标售短票，市场资金更多 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北1月27日 - 台湾银行间短率周二持稳低档，时序贴近月底，但短率不见走扬迹象。资金调度人士指出，外资汇入、企业发票量低迷，再加上不见央行强化冲销力道，使得月底例行紧缩效应不明显。

他们表示，近日排队等候央行冲销的队伍不见减少，但除了收大额款项外，央行的态度并不积极。尤其是近来外资持续汇入，保管行去化管道也不多，只能每天来排。此外，先前靠投标台电、中油商业短票去化资金的银行，也因近日两家企业暂停标售，多余资金只能回流拆款与短票市场。

〞月底就滥了，谁能控制不错就算厉害的。〞一位公股银行资金调度人士说。

一民营银行交易员认为，月底只剩三个交易日，但看不见有让资金转紧的迹象。向台银提领新钞大额的部分也领得差不多了，基本上对市况都没有影响。

台币兑美元 周二实质交易区间与上日相似，交投平平。汇银人士指出，美国联邦储备理事会(FED)之前美元稍现回补买盘，外资稍有汇入，台币在上日区间内震荡。

因应农历年新钞需求，台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周一通货发行数来到1.781兆(万亿)，较9日约增加675.46亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，今日区间暂落在0.295-0.410%，皆同于上日；一周拆款利率区间暂在0.388-0.500%，上日在0.385-0.500%；两周拆款利率区间在0.400-0.500%，上日在0.460-0.500%。

**月底前短票发行少**

短票市场方面，票券商表示，月底前短票发行量都偏低，银行为去化资金且得到较高利率，对长天期的短票需求持续增加。上日集保统计的60天短票成交量已达77亿台币，远高于30天的20亿。

〞年后2月只剩3个交易日，银行也不想落，所以成交集中到3月去了。〞一位大型票券交易员说。

交易员指出，这几天发票量都偏低，到月底料维持相同状况，发票量将不到正常时期的一半。但进入2月，企业为发放年终奖金将产生资金需求，因此未来两周的发票量将会高些。

今日票券商与银行承作的农历年前自保短票主要利率在0.59-0.60%，0.61%稀少；至于跨农历年短票成交利率区间下滑至0.61-0.63%，高位0.64%成交偏少。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.621%，前日平均利率在0.601%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.619%，前日平均利率在0.626%。60天短票成交量持续高于30天，分别为77亿及20亿台币。

台湾央行周二公布，共发行2,406.50亿台币存单，与今日存单到期金额2,464.50亿台币相较，存单发行余额减58亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆291.5亿台币，余日落点分别为周三2,270.50亿、周四3,080.5亿及周五19亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为324亿台币，累积超额准备为2,855亿台币、加计前期1%的超额准备为4,984亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳低位。交易员称，今日投信端有新发行基金申购款流入，寿险端也不受美元债交割影响持续有买券需求，令RP利率维持在既有区间不变。

他们并指出，尽管时序进入月底最后一周，且本周外币债券交割因子偏多，但目前整体资金情势仍算稳中偏松，资金调度依旧顺畅，月底紧缩效应并不明显。

〞今天资金还算蛮松的。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨月RP则成交在0.64-0.65%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。