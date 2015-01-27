更正-《全球汇市》欧元续涨，市场将寻找美联储升息时间的线索

(更正：因译文有误，内文倒数第四段应为欧元“升破”1.15美元，非“跌破”)

* 欧元在美联储会议前夕上涨

* 市场观望希腊形势

* 瑞郎下跌，交易员揣测瑞士央行入市干预

路透伦敦1月27日 - 欧元兑美元周二连续第二天走升，今日稍晚将召开美联储(FED)货币政策会议，可能会推后有关美国开始升息的时间预期。

瑞郎兑欧元 下跌，之前瑞士央行表示准备好干预汇市，以限制瑞郎在汇价上限取消后的涨势。瑞郎兑欧元跌2%，最低至1.03845瑞郎。

欧元/美元 一度上涨多达0.9%，触及1.13455美元，进一步远离周一触及的11年低点1.1098。

投资人期望希腊左翼激进联盟党(Syriza)领导人齐普拉斯愿意进行协议，减轻希腊与国际金主对峙可能导致希腊退出欧元区的疑虑。

美元全线小跌，周二稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)将召开两天会议。投资人预测，美联储将把美国升息时机预期推后，对近来其他主要央行一连串降息及宽松措施作出回应。

“在接下来的24-48小时内，主要就是看美联储是否会作出一些回应，”法国农业信贷银行欧洲外汇策略主管Adam Myers称。

“如果他们保持沉默，市场会觉得这是在(为美国升息)亮绿灯，所以让我们抛售欧元/美元吧，”Myers说，他认为欧元本周可能升破1.15美元。

在欧洲央行上周四宣布启动QE以后，欧元/美元已下跌了约0.05美元，所以看到一些对欧元的空头回补操作，并不让人意外，Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata说。

他表示，市场人士目前可能在寻找重建欧元空头押注的机会。

“如果欧元进一步上扬，我想会有许多人伺机逢高出脱，”Murata说，他还补充称，欧洲央行的购债计划有可能在未来打压欧元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1312 1.1237 +0.67 -6.49 1.2097

美元/日圆 118.12 118.45 -0.28 -1.30 119.68

欧元/日圆 133.62 133.08 +0.41 -7.70 144.77

美元/瑞郎 0.9029 0.9029 +0.00 -9.17 0.9941

英镑/美元 1.5085 1.5078 +0.05 -3.13 1.5573

美元/加元 1.2464 1.2472 -0.06 +7.28 1.1618

澳元/美元 0.7951 0.7924 +0.34 -2.66 0.8168

新西兰元/美元 0.7435 0.7424 +0.15 -4.64 0.7797

欧元/瑞郎 1.0219 1.0145 +0.73 -15.03 1.2026

欧元/英镑 0.7497 0.7448 +0.66 -3.33 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3469 9.3291 +0.19 -1.29 9.4688

美元/挪威克朗 7.7670 7.8039 -0.47 +3.95 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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