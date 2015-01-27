版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 18:09 BJT

中港个股：中信银行去年净利增4%，不良贷款率按季轻微回落--业绩快报

路透香港1月27日 - 中国股份制商业银行--中信银行 周二称，去年度净利同比增长4%，年末不良贷款率较9月末轻微回落。

业绩快报显示，中信银行于2014年全年净利为406.92亿元人民币，上年则为391.75亿元；营业收入1,247亿元，增长19%。

2014年12月底的不良贷款率为1.3%，较9月末的1.39%略为下降，较2013年末的1.03%则上升0.27个百分点。

于去年末，该行的资产总额为41,388亿元，按年升14%。

中信银行H股周二收跌1.85%，报5.84港元；其A股跌逾2%，报7.06元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐