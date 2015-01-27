《独家新闻》苹果供应商富士康将减员，因营收增长下滑

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
董事长特别助理兼集团发言人胡国辉并未给出裁员的具体时间表以及裁减人数目标，但他表示自2010年以来劳动力成本已经增加了逾一倍。2010年时，一系列工人自杀事件让公司遭到媒体的密集质疑。
目前智能设备市场的增速以及智能设备的价格都在下降。这种趋势预计将持续。
“即使科学技术在发展，价格仍将下跌。”胡国辉说道，“我们必须接受这个事实，我们的客户也得接受这一点。”
他表示，自动化对于在长期控制劳动成本至关重要，公司正在推动用机器人完成目前需要人工进行的任务。
但胡国辉也指出，集团董事长郭台铭此前提出的配置100万个机器人的目标只是个一般概念，而非一个特点目标。（完）
(编译 白云/高琦 审校 张涛/王洋)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年