路透基点：天虹纺织集团筹组9,000万美元再融资--TRLPC

路透香港1月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织 集团本周在联贷市场筹办一笔9,000万美元三年期再融资，是2010年以来 首次入市。 此案由澳新(澳盛)银行、中国信托银行及汇丰银行牵头，利率为伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点。 贷款平均期限为2.475年，承诺2,000万美元以上获得牵头行头衔，最 高综合收益380个基点，费用73.5个基点；承诺1,000-1,900万美元获得主 办行头衔，综合收益370个基点，费用50个基点。 此案由借款人的特定子公司提供上行担保。 回覆期限为2月底。 贷款资金用于未偿债务再融资。 天虹纺织上一次进入联贷市场是在2010年4月，当时取得一笔4,300万 美元三年期贷款，由五家银行提供。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)