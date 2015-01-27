银行观点：人民币汇率波动符预期，进一步贬值空间有限--中银香港

路透香港1月27日 - 近两日人民币兑美元 即期大跌，一度创近八个月新低，盘中并曾逼近跌停。中银香港经济研究员柳洪在其报告中指出，人民币大幅贬值基本符合年初的预期，但认为进一贬值空间有限，从全年来看，人民币兑美元将呈先跌后回的走势。

以下为报告摘要：

人民币兑美元下跌的短期因素：

第一，是受美元汇率指数上升的直接影响。受超出预期的欧洲版QE及希腊左翼激进联盟党在国内选举中大胜的影响，欧元暴跌，其兑美元一度跌穿1.11水位。欧元在美元指数的货币篮子中占比达57%，欧元暴跌导致美元大幅上扬，美元指数突破95点。

第二，这体现了中国经济下行压力。市场预期，由于国际油价低位运行，中国CPI和PPI呈下行趋势，企业的融资成本不降反升，尽管人行考虑到资金可能流入资本市场导致股市非理性上升，以及人民币贬值预期带来的负面影响，而推迟降息、降准，但降息、降准仍有很大机会出现。

第三，人行对人民币汇率波动的容忍性加大。人民币兑美元中间价大幅贬值。1月26日人民币兑美元中间价报6.1384。23日、26日人民币兑美元中间价共跌137点子。人行对市场波动的干预可能进一步减弱。

第四，套息交易资金撤离。一些对冲基金与资产管理机构以0-0.25%融资成本拆入日圆，兑换成人民币存入当地银行或投资理财产品，套取约3%的利差收益。如今人民币即期汇率接近跌停，触及人民币-日圆套利交易的盈亏平衡线。套息交易资金从人民币资产撤离，引发离岸市场美元购汇盘增加，进而影响到在岸汇率。

进一步贬值空间有限的原因：

首先，今年下半年美元强势可能减弱。现时美元强势包含了美联储按期加息的预期、欧元走弱等原因。美国工资增长下滑、消费者开支放缓，以及强美元不利美国出口竞争力等因素，将削弱9月前加息的预期，美联储加息或推迟。希腊脱欧的可能性不大，欧洲版QE的影响上半年将被市场消化，而下半年存在反弹的可能性。鉴于美元指数2014年升12.8%，年初至今又上升5.4%，因此，美元有超升风险。

其次，下半年中国经济托底将见成效。“一带一路”国策大计，有利于消化国内的过剩产能，同时简政放权等改革红利不断释放。房地产市场有望止跌回稳，A股前景乐观，既可扩大企业直接融资比例，更可产生财富效应。国际油价低位疲软，对中国经济有利，如同减税。人行货币政策中性偏松，社会融资成本将有所降低，预计全年GDP增长7.2%。

第三，人民币国际化加速推进。近日人行首次正式明确“人民币国际化”的提法，为市场提供人民币国际化的远景方向，并增强对人民币的信心，人民币离岸市场呈遍地开花的发展趋势。人民币在国际市场的认可度、接受度和使用度大幅提高，将增加市场对人民币的需求。人民币向国际储备货币迈进，需要保持币值稳定，这有助于人民币获得国际市场的信任。人行有意推进人民币于2015年底加入特别提款权货币篮子，以及防止人民币贬值预期带来的负面影响，那么，其政策应是倾向保持人民币小幅升值的趋势。

第四，深化人民币汇率改革。人民币汇改的历史数据显示，汇改加速与人民币汇率升值呈正相关。美国在人民币汇率市场化改革上施压，其背后的潜台词理应是汇改有助于推升人民币汇价。

第五，经常项目仍将保持顺差。《国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见》仍将发挥积极效果，同时，美国等经济体复苏动力增强，有利于中国外贸稳定增长。预计2015年中国经常项目顺差仍可望保持在2,000亿美元以上水平。（完）