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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 19:10 BJT

欧洲经济：成员国不应向欧盟投资基金注资--德国财长朔伊布勒

路透布鲁塞尔1月27日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，不认为成员国政府应该向欧盟计划规模3,150亿欧元(3,550亿美元)的投资基金出资。

“我们并不赞同国家政府向基金提供资金。”朔伊布勒在参加欧盟财长会议上的公开辩论时表示。

不过，他也称德国可能透过国有开发银行KfW来间接提供支持。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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