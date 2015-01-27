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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 19:23 BJT

国际油市：380-cst燃料油升水跌至近一周低点，日内无现货交易达成

路透新加坡1月27日 - 380-cst燃料油升水周二连续第二天下跌，至
近一周低位，现货交易时段浮现具竞争力的卖单，令市场承压。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌0.39美元，每吨价格较新加
坡现货报价升水1.11美元。
    
    尽管380-cst燃料油卖单价格较新加坡现货报价升水在每吨1美元，但
据称现货交易时段并无交易达成。
    
    “市场很奇怪--有时候连续好几天都无人问津，但之后可能一天就出
现了很大的需求。”一位驻新加坡的交易员在提到船用燃料油市场时说。
    
    市场面消息，根据船运和交易消息人士，西方向亚洲出售燃料油的窗
口开始关闭，因市场对数量有限的超大型油轮的需求，令运费升至多月高
位。
    
    东西方套利价差周一报每吨43美元，且略低于12月高位每吨46.50美
元，亦为约一年高点。
    
    业界消息人士称，2月至11月期间，韩国S-Oil将对昂山精炼厂两处原
油加工装置、两处二级加工装置和一处冷凝分离器进行停产维护。该精炼
厂日加工量为66.9万桶。
    
    印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出3-3.5万吨380-cst燃料油
，船期为2月11-13日，将从清奈运至阿塞拜疆的Socar，具体升水价格未
透露。(完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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