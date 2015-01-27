国际油市：380-cst燃料油升水跌至近一周低点，日内无现货交易达成

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透新加坡1月27日 - 380-cst燃料油升水周二连续第二天下跌，至 近一周低位，现货交易时段浮现具竞争力的卖单，令市场承压。 路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌0.39美元，每吨价格较新加 坡现货报价升水1.11美元。 尽管380-cst燃料油卖单价格较新加坡现货报价升水在每吨1美元，但 据称现货交易时段并无交易达成。 “市场很奇怪--有时候连续好几天都无人问津，但之后可能一天就出 现了很大的需求。”一位驻新加坡的交易员在提到船用燃料油市场时说。 市场面消息，根据船运和交易消息人士，西方向亚洲出售燃料油的窗 口开始关闭，因市场对数量有限的超大型油轮的需求，令运费升至多月高 位。 东西方套利价差周一报每吨43美元，且略低于12月高位每吨46.50美 元，亦为约一年高点。 业界消息人士称，2月至11月期间，韩国S-Oil将对昂山精炼厂两处原 油加工装置、两处二级加工装置和一处冷凝分离器进行停产维护。该精炼 厂日加工量为66.9万桶。 印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出3-3.5万吨380-cst燃料油 ，船期为2月11-13日，将从清奈运至阿塞拜疆的Socar，具体升水价格未 透露。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5