国际油市：380-cst燃料油升水跌至近一周低点，日内无现货交易达成

路透新加坡1月27日 - 380-cst燃料油升水周二连续第二天下跌，至 近一周低位，现货交易时段浮现具竞争力的卖单，令市场承压。 路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌0.39美元，每吨价格较新加 坡现货报价升水1.11美元。 尽管380-cst燃料油卖单价格较新加坡现货报价升水在每吨1美元，但 据称现货交易时段并无交易达成。 “市场很奇怪--有时候连续好几天都无人问津，但之后可能一天就出 现了很大的需求。”一位驻新加坡的交易员在提到船用燃料油市场时说。 市场面消息，根据船运和交易消息人士，西方向亚洲出售燃料油的窗 口开始关闭，因市场对数量有限的超大型油轮的需求，令运费升至多月高 位。 东西方套利价差周一报每吨43美元，且略低于12月高位每吨46.50美 元，亦为约一年高点。 业界消息人士称，2月至11月期间，韩国S-Oil将对昂山精炼厂两处原 油加工装置、两处二级加工装置和一处冷凝分离器进行停产维护。该精炼 厂日加工量为66.9万桶。 印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出3-3.5万吨380-cst燃料油 ，船期为2月11-13日，将从清奈运至阿塞拜疆的Socar，具体升水价格未 透露。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)