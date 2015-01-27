国际油市：亚洲3月柴油供给料吃紧，因届时炼厂将进入维护季

路透新加坡1月27日 - 亚洲3月柴油供给预计将吃紧，交易员表示因 此时亚洲炼厂将进入维护季。 一业内消息人士称，台塑石化可能不会提供3月含硫10ppm柴油和航煤 现货，因届时其炼厂将开始维护。 消息还称，该公司将把焦点放在每油品各2-3艘中型船货的定期供给 之上。 韩国炼厂也预计从2月起开始炼厂维护。 南非的PetroSA求购最多9.6万吨3-5月船期的柴油，较以往的购买量 为多，这支撑柴油市场。 交易员表示，东非肯尼亚的油品进口商求购逾29万吨柴油和逾9.4万 吨航煤，船期都是2-3月。 交易员并称越南的Saigon Petro也在求购2月现货船货。 新加坡现货交易中，兴隆向道达尔出售25万桶船期为2月17-21日的航 煤，价格为每吨较新加坡报价升水0.05美元。 联合石化以每桶贴水0.20美元的价格，向道达尔出售10万桶船期2月2 1-25日的航煤。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)