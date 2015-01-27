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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 19:31 BJT

国际油市：亚洲3月柴油供给料吃紧，因届时炼厂将进入维护季

路透新加坡1月27日 - 亚洲3月柴油供给预计将吃紧，交易员表示因
此时亚洲炼厂将进入维护季。
    
    一业内消息人士称，台塑石化可能不会提供3月含硫10ppm柴油和航煤
现货，因届时其炼厂将开始维护。
    
    消息还称，该公司将把焦点放在每油品各2-3艘中型船货的定期供给
之上。
    
    韩国炼厂也预计从2月起开始炼厂维护。
    
    南非的PetroSA求购最多9.6万吨3-5月船期的柴油，较以往的购买量
为多，这支撑柴油市场。
    
    交易员表示，东非肯尼亚的油品进口商求购逾29万吨柴油和逾9.4万
吨航煤，船期都是2-3月。
    
    交易员并称越南的Saigon Petro也在求购2月现货船货。
    
    新加坡现货交易中，兴隆向道达尔出售25万桶船期为2月17-21日的航
煤，价格为每吨较新加坡报价升水0.05美元。
    
    联合石化以每桶贴水0.20美元的价格，向道达尔出售10万桶船期2月2
1-25日的航煤。(完)
      
       
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 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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