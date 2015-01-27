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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 19:56 BJT

国际油市：亚洲石脑油跨月价差触及近六个月最宽水平，因供给紧张

路透新加坡1月27日 - 亚洲石脑油3月上半月与4月上半月跨月价差周
二报每吨7.50美元，为近六个月来最阔水准，因需求强劲和船货运抵日期
推迟造成的供给收紧。
    
    台塑石化买入近20万吨3月上半月运至麦寮的公开规格石脑油船货，
成本加运费价较日本报价贴水3-5美元。
    
    一些交易员表示，成交量也可能高于25万吨，称台塑石化三处原油加
工单元中的一处即将迎来维护，是其买入船货的原因。
    
    约在一周以前，台塑石化曾买入近15万吨2月下半月的石脑油，成本
加运费价较日本报价或在贴水12-15美元左右。但市场基本面较有利于卖
方，令价格上浮。
    
    韩国三星道达尔石化买进3月上半月石脑油船货，成本加运费价较日
本报价为贴水单位数低段区间。
    
    交易员称Kuwait Petroleum Corp售出2.4万吨轻石脑油，船期为15-2
5日，但买家身份尚不清楚。离岸价格(FOB)估计为较中东报价每吨溢价12
美元左右。
    
    越南Petrolimex买入4万吨2月船期的汽油，但具体价格尚不清楚。
    
    新加坡现货交易中，PTT卖出3艘92号汽油船货，船期均为2月22-26日
。两艘卖给BP，价格分别为每桶52.70美元和57.80美元，一艘卖给维多，
价格为每桶52.80美元。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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