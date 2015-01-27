国际油市：亚洲石脑油跨月价差触及近六个月最宽水平，因供给紧张

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透新加坡1月27日 - 亚洲石脑油3月上半月与4月上半月跨月价差周 二报每吨7.50美元，为近六个月来最阔水准，因需求强劲和船货运抵日期 推迟造成的供给收紧。 台塑石化买入近20万吨3月上半月运至麦寮的公开规格石脑油船货， 成本加运费价较日本报价贴水3-5美元。 一些交易员表示，成交量也可能高于25万吨，称台塑石化三处原油加 工单元中的一处即将迎来维护，是其买入船货的原因。 约在一周以前，台塑石化曾买入近15万吨2月下半月的石脑油，成本 加运费价较日本报价或在贴水12-15美元左右。但市场基本面较有利于卖 方，令价格上浮。 韩国三星道达尔石化买进3月上半月石脑油船货，成本加运费价较日 本报价为贴水单位数低段区间。 交易员称Kuwait Petroleum Corp售出2.4万吨轻石脑油，船期为15-2 5日，但买家身份尚不清楚。离岸价格(FOB)估计为较中东报价每吨溢价12 美元左右。 越南Petrolimex买入4万吨2月船期的汽油，但具体价格尚不清楚。 新加坡现货交易中，PTT卖出3艘92号汽油船货，船期均为2月22-26日 。两艘卖给BP，价格分别为每桶52.70美元和57.80美元，一艘卖给维多， 价格为每桶52.80美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5