国际油市：亚洲石脑油跨月价差触及近六个月最宽水平，因供给紧张

路透新加坡1月27日 - 亚洲石脑油3月上半月与4月上半月跨月价差周 二报每吨7.50美元，为近六个月来最阔水准，因需求强劲和船货运抵日期 推迟造成的供给收紧。 台塑石化买入近20万吨3月上半月运至麦寮的公开规格石脑油船货， 成本加运费价较日本报价贴水3-5美元。 一些交易员表示，成交量也可能高于25万吨，称台塑石化三处原油加 工单元中的一处即将迎来维护，是其买入船货的原因。 约在一周以前，台塑石化曾买入近15万吨2月下半月的石脑油，成本 加运费价较日本报价或在贴水12-15美元左右。但市场基本面较有利于卖 方，令价格上浮。 韩国三星道达尔石化买进3月上半月石脑油船货，成本加运费价较日 本报价为贴水单位数低段区间。 交易员称Kuwait Petroleum Corp售出2.4万吨轻石脑油，船期为15-2 5日，但买家身份尚不清楚。离岸价格(FOB)估计为较中东报价每吨溢价12 美元左右。 越南Petrolimex买入4万吨2月船期的汽油，但具体价格尚不清楚。 新加坡现货交易中，PTT卖出3艘92号汽油船货，船期均为2月22-26日 。两艘卖给BP，价格分别为每桶52.70美元和57.80美元，一艘卖给维多， 价格为每桶52.80美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)