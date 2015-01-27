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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 19:48 BJT

马来西亚期市：棕榈油止住四连跌，但需求仍然低迷

路透雅加达1月27日 - 马来西亚棕榈油期货周二止住连续四日的跌势，但距离近六周低点仍然不远，因本土产量较高、需求疲弱和竞争性油品低迷都对价格构成压力。

棕榈油指标4月合约 收高0.28%，报每吨2,172马币(林吉特)，盘初一度触及12月19日以来最低2,151马币。

市场成交量在50,050口，远高于通常的35,000口。

一家外国经纪商的交易员说：“整体情况仍然偏空。不过短期内我们看到了期待已久的向上修正。”不过一些交易员怀疑短期内价格能达到多高，其中一人表示未来五天棕榈油或徘徊在2,200马币附近。

“棕榈油需求不那么强劲，竞争性油品也处在低水平。即便是马币走弱，买家还有其它选择，”一交易员说，并表示近期的出口数据也在拉低价格。

“市场今天仍处在卖压之下。”

有预测称2015年马来西亚棕榈油产量将达到创纪录的2,010万吨。

据船货调查机构ITS，马来西亚1月1-25日棕榈油出口较上月同期减少 17.7%至886,189吨。而据另一家船货调查机构SGS，马来西亚1月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑19.0%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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