马来西亚期市：棕榈油止住四连跌，但需求仍然低迷

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透雅加达1月27日 - 马来西亚棕榈油期货周二止住连续四日的跌势，但距离近六周低点仍然不远，因本土产量较高、需求疲弱和竞争性油品低迷都对价格构成压力。
棕榈油指标4月合约 收高0.28%，报每吨2,172马币(林吉特)，盘初一度触及12月19日以来最低2,151马币。
市场成交量在50,050口，远高于通常的35,000口。
一家外国经纪商的交易员说：“整体情况仍然偏空。不过短期内我们看到了期待已久的向上修正。”不过一些交易员怀疑短期内价格能达到多高，其中一人表示未来五天棕榈油或徘徊在2,200马币附近。
“棕榈油需求不那么强劲，竞争性油品也处在低水平。即便是马币走弱，买家还有其它选择，”一交易员说，并表示近期的出口数据也在拉低价格。
“市场今天仍处在卖压之下。”
有预测称2015年马来西亚棕榈油产量将达到创纪录的2,010万吨。
据船货调查机构ITS，马来西亚1月1-25日棕榈油出口较上月同期减少 17.7%至886,189吨。而据另一家船货调查机构SGS，马来西亚1月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑19.0%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5