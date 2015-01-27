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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 20:39 BJT

美股业绩：辉瑞季度业绩超预估，但公布悲观2015年财测

路透1月27日 - 辉瑞 周二公布季度业绩强于预期，因疫苗和癌症药物营收增长，但该公司预计2015年获利料低于华尔街预估，称因专利到期和美元升值。

辉瑞表示第四季获利为12.3亿美元，或每股0.19美元，上年同期为25.7亿美元，或每股0.39美元。

不计入特殊项目，辉瑞获利为每股0.54美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估获利为0.53美元。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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